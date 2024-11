Disney Dreamlight Valley: Großes Erweiterungspaket jetzt verfügbar – So viel Neues könnt ihr entdecken

Etwa ein Jahr nach Release des Hauptspiels hat Disney Dreamlight Valley die erste große Erweiterung namens A Rift in Time rausgebracht. Nun, eine weitere Sonnenumrundung der Erde später, erscheint pünktlich der zweite DLC.

Auch diesmal dürft ihr wieder neue Bösewichte, Helden und Heldinnen, sowie vorher unerreichte Territorien kennenlernen. Verpackt ist das Ganze in ein kostenpflichtiges Paket mit der Bezeichnung Storybook Vale.

Disney Dreamlight Valley: DLC Storybook Vale mit neuem Abenteuer

Einst war Storybook Vale ein idyllischer Ort voller Wunder in der Welt von Disney Dreamlight Valley, doch dann rissen zwei Fieslinge die Herrschaft über das Land an sich. Hexe Malefiz aus den Dornröschen-Erzählungen und Gott der Unterwelt Hades, bekannt für seinen Auftritt im Hercules-Film, haben sich zusammengetan, um eine dunkle Regentschaft aufrechtzuerhalten. Zu allem Übel ist ein Streit zwischen den beiden entfacht, der unaufhaltsames Chaos zur Folge hat.

Darunter leiden auch die schottische Disney-Prinzessin Merida und Schönling Flynn Rider, Begleiter von Rapunzel. Nicht länger jedoch, wenn ihr eine erfolgreiche Befreiungsaktion durchführen könnt. Dazu müsst ihr den rätselhaften Ereignissen in allen drei Biomen des neuen Gebiets nachgehen. Dort fließt nämlich seit Beginn von Malefiz und Hades Fehde Tinte aus der Erde und es verschwinden Seiten aus einem magischen Buch, welches Storybook Vale beisammen hält. Eure Reise führt euch durch Wälder, einen Ort voll von Pilzen und den an Hercules angelehnten Abschnitt Mythopia.

Jede erkundbare Umgebung hält Begleittiere bereit, die ihr zuvor nicht im Spiel finden konntet. Drachen, Eulen und auch beflügelte Pferde warten darauf, sich mit euch anzufreunden. Während ihr ihnen passendes Futter besorgt, trefft ihr vermutlich auf Schnipsel aus dem sich auflösenden Buch, die als kleine Origami-Kreaturen umherflattern. Ausgerüstet mit eurem herrschaftlichen Netz, einem brandneuen Werkzeug, fischt ihr diese aus der Luft.

Wann und wie kommt ihr an den aktuellen DLC für Disney Dreamlight Valley?

Der erste Teil der Erweiterung, in dem ihr Merida, Flynn und Hades begrüßen dürft, ist am 20. November erschienen. Im Sommer nächsten Jahres stößt dann Malefiz hinzu, mit der ihr gemeinsam das Geheimnis um eine vermisste Prinzessin lösen müsst, deren Identität vorerst noch ungeklärt bleibt. Um an der Geschichte rund um Storybook Vale teilzuhaben, wird eine Zahlung von 29,99 Euro fällig. Gönnt ihr euch die Magical Edition für 59,99 Euro, erhaltet ihr zusätzlich 10.000 Mondsteine, das Exterieur herbstliche Villa, einen Baby-Pegasus mit eigener Hütte und ein Outfit-Set.

Eine inhaltliche Auffrischung erfährt momentan übrigens auch Cozy Game Fields of Mistria. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen kostenpflichtigen DLC, sondern ein Update, das allen Spieler*innen zur Verfügung gestellt wird. Unter anderem erwarten euch neue Dating-Erfahrungen.

Quellen: disneydreamlightvalley.com, YouTube / Disney Dreamlight Valley