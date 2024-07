Dragon Age: The Veilguard – Cast vertonte fünf Jahre lang 700 Charaktere

Zehn Jahre mussten Fans warten, bis ein neuer Teil der Fantasy-RPG-Reihe Dragon Age in den Startlöchern steht. Voraussichtlich in diesem Herbst soll es aber so weit sein und der vierte Ableger Dragon Age: The Veilguard erscheinen. Doch warum hat es so lange gedauert, um das beliebte Franchise fortzuführen?

Einen wichtigen und zeitaufwändigen Teil der Produktion scheint auf jeden Fall das Voice Acting eingenommen zu haben – bei vier Stimmoptionen für den Hauptcharakter und sieben Gefährt*innen in der Kampfgruppe kein Wunder.

Dragon Age: The Veilguard – Bis zu 140.000 Zeilen Dialog

Insgesamt sollen in Dragon Age: The Veilguard rund 700 Charaktere vorkommen, die allesamt vertont wurden – von wirklichen Menschen wohlgemerkt, nicht von der KI. „Mit dem Casting haben wir vor fünf Jahren angefangen“, verrät Ashley Barlow, Performance Director beim kanadischen Entwicklerstudio BioWare (via GamesRadar+). „Es braucht eine lange Zeit, um die Dialoge für 700 Personen einzusprechen und das wirklich gut zu machen.“

Unterm Strich hätten die Sprecher*innen für diese 80.000 Zeilen Dialog eingesprochen; wenn man dazu rechnet, dass für den Hauptcharakter Rook aus zwei männlichen und zwei weiblichen Stimmen gewählt werden kann – jeweils mit amerikanischem oder englischem Akzent – dann kommt man sogar auf 140.000 Zeilen. Allein für Rook und seine Gefährt*innen waren also elf Sprecher*innen für den Haupt-Cast verantwortlich. Auch Dragon Age-Kult-Charakter Varric sowie Antagonist Solas haben voraussichtlich einige sehr wichtige Dialogzeilen verpasst bekommen, die einfach optimal sitzen müssen.

„Wir hatten in der Zeit viele Projekte bei BioWare“, ergänzt Creative Director John Epler und verdeutlicht, das dies kein Grund gewesen sei, Dinge zu überstürzen. „Wir wollten sicher gehen, dass wir diese Aufgabe voll fokussiert angehen.“ So hätte man optimale Voraussetzungen geschaffen um „das bestmögliche Ergebnis abzuliefern“.

Eine der Stimmen von Rook dürften einige von euch vielleicht wiedererkennen – besonders, wenn ihr in Baldur’s Gate 3 eine gute Zeit hattet. Ein genauer Release-Zeitpunkt für Dragon Age: The Veilguard ist noch nicht bekannt, aber es soll noch dieses Jahr so weit sein und das Action-RPG für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

