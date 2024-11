Dragon Age: The Veilguard – Erstes Update nimmt sich bald einem nervigen Nvidia-Problem an

Seit ein paar Tagen ist Dragon Age: The Veilguard erhältlich, da folgt schon sehr bald der erste Patch für das Rollenspiel. Das Update hat Bioware über die sozialen Netzwerke angekündigt und ein paar weitere Details verraten.

Denn trotz sorgfältiger Entwicklung gibt es bei Dragon Age: The Veilguard hin und wieder Fehler, die sich eingeschlichen haben. Diese möchte man so schnell wie möglich aus der Welt schaffen und bereits in dieser Woche wird es damit losgehen.

Dragon Age: The Veilguard – Das verbessert der erste Patch

Wann genau das Update für Dragon Age: The Veilguard erscheint, daraus macht Bioware noch ein Geheimnis. Allerdings soll es schon in den nächsten Tagen zur Verfügung stehen, ebenso wie die vollständigen Patch Notes. Ganz ohne Infos lässt man uns aber nicht im Regen stehen.

So wird der Patch „Fehlerkorrekturen, kleinere Änderungen an der Spielbalance und einige Absturzbehebungen“ umfassen. Darüber hinaus wird man einen Bug beheben, wodurch bestimmte Anpassungen nicht korrekt wiedergegeben wurden. Auch der Fehler, bei dem der Talentbaum eines Begleiters oder einer Begleiterin ungewollt zurückgesetzt wurde, soll fortan der Vergangenheit angehören.

https://twitter.com/bioware/status/1853581274473996401

Freuen dürfen sich derweil Besitzer einer aktuellen Nvidia-Grafikkarte: Bislang kann es passieren, dass die DLSS-Optionen bei Nutzer*innen einer 4000er-GPU des grünen Grafikchipsherstellers ausgegraut sind. Zukünftig soll das nicht mehr passieren, verspricht Bioware auf Twitter.

Fokus weiterhin auf Dragon Age

Bei diesem einen Update wird es allerdings vermutlich nicht bleiben. Wie Bioware in einem weiteren Tweet andeutet, liegt der Fokus des Teams derzeit weiterhin auf der aktuellen Veröffentlichung, auch wenn keine DLC-Erweiterungen geplant sind.

Aus diesem Grund wird es am N7 Day, dem quasi Feiertag rund um Mass Effect, eher etwas ruhiger bleiben. Nachdem es im vergangenen Jahr zumindest einen kleinen Videoteaser gegeben hat, wird man wohl dieses Mal noch kleinere Brötchen backen.

Wie gut übrigens das aktuelle Bioware-Rollenspiel geworden ist, erfahrt ihr in unserem großen Test zu Dragon Age: The Veilguard. An anderer Stelle halten wir außerdem ein paar nützliche Tipps für euch parat.

Quelle: Twitter / @bioware