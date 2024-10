Dragon Age: The Veilguard – Wann unser Test zum Rollenspiel kommt

Es ist in der heutigen Zeit schon eine Seltenheit, aber Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024, und zwar für alle Spieler*innen. Einen Advanced Access gibt es nicht, sprich auch wenn ihr die Ultimate Edition gekauft habt, dürft ihr nicht früher loslegen.

Doch noch bevor ihr den Spielen-Button drückt, erfahrt ihr bei uns, wie gut Biowares jüngstes Rollenspiel geworden ist. Wir durften uns nämlich schon stundenlang mit Rook durch Thedas, der Spielwelt, schlagen, rätseln und reden und verraten euch, ob die Entwickler*innen tatsächlich zu alter Stärke gelangen.

Dragon Age: The Veilguard – Wann genau erscheint unser Test?

Sofern auf den letzten Metern wahrlich nichts mehr schief geht, dann findet ihr unseren Test zu Dragon Age: The Veilguard am Montag, dem 28. Oktober, um 16:00 Uhr auf der Startseite. Darin erfahrt ihr dann ausführlich, wie sich die Fortsetzung zu Inquisition spielt, welche Stärken und welche Schwächen sie hat. Auch gehen wir darauf ein, wie sich die Technik schlägt und wie es um die Entscheidungsfreiheit steht.

Damit aber nicht genug: In den Tagen danach planen wir noch mit weiteren Artikeln: Wieviel Spielzeit solltet ihr wirklich einplanen? Welche Tipps gilt es zum Spielstart zu beherzigen? Und wie spielt es sich eigentlich auf dem Steam Deck? Immerhin ist das Rollenspiel laut Bioware bereits Verifiziert.

All das versuchen wir demnächst für euch auf 4P zu klären – und falls ihr selbst noch Fragen zum neuen Dragon Age habt, zögert nicht, sie uns im Forum zu stellen. Vorerst bleibt uns nur noch zu sagen: Wir lesen uns spätestens am Montag mit dem Test inklusive Wertung zu Dragon Age: The Veilguard.