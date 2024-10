Dragon Ball: Sparking! Zero – Comeback geglückt? Das sagen die ersten Zahlen

Mehr als 15 Jahre hat es gedauert, ehe sich die legendäre Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi-Reihe endlich über einen Nachfolger freuen durfte. Dieser ist mit Dragon Ball: Sparking! Zero nun endlich am 11. Oktober erschienen und legt einen beeindruckenden Verkaufsstart auf PC und Konsolen hin.

Binnen kürzester Zeit mauserte sich Sparking! Zero auf Steam zum beliebtesten Spiel – wie das ganze auf der Xbox Series X|S oder der PlayStation 5 aussieht, lässt sich anhand dessen nur vermuten, geben weder Microsoft noch Sony offizielle Informationen an die Öffentlichkeit.

Dragon Ball: Sparking! Zero – Über 3 Millionen Mal binnen 24 Stunden verkauft

Anders sieht das bei Bandai Namco aus, hält sich der populäre Publisher doch weniger bedeckt und verkündet stolz, wie viele Kopien von Dragon Ball: Sparking! Zero man innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Release des Prüglers an den Mann oder die Frau gebracht hat. So sei der Titel an seinem initialen Launch und dem darauffolgenden Tag über drei Millionen Mal über die (virtuelle) Ladentheken gewandert, wie es in einem jüngsten Statement (via TheGamer) nun heißt.

„Bandai Namco […] freut sich bekannt zu geben, dass Dragon Ball Sparking Zero, das neueste Heimvideospiel der Dragon Ball Z Sparking-Serie, das am Donnerstag, den 10. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, innerhalb von 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung weltweit mehr als 3 Millionen Exemplare verkauft hat.“, liest es sich in eben jenem ganz konkret.

Dies wundert wenig, immerhin überholte Sparking! Zero doch innerhalb weniger Stunden die bisherigen Spitzenspielerzahlen eines jeden anderen Dragon Ball-Spiels, welches auf Steam veröffentlicht wurde – und das nicht einmal knapp. Laut SteamDB liegt der sogenannte Peak Player Count für den neuesten DB-Ableger bei 122.554 gleichzeitigen Spielenden, danach reiht sich Dragon Ball FighterZ mit gerade einmal 44,303 ein. Zum Vergleich: Capcoms Street Fighter 6 erreichte einen Spitzenwert von 70.573, während es NetherRealms Mortal Kombat 1 auf lediglich 38.129 schaffte.

Doch auch auf Seiten der internationalen Kritik wird ein Lobeslied auf die jüngste Fortsetzung der beliebten Budokai-Reihe gesungen, spricht man hier und dort doch von der wohl besten Spielerfahrung für Dragon Ball-Fans der vergangenen Jahrzehnte. Dies spiegelt sich ebenso auf Metacritic und OpenCritic wieder, wo der Titel eine starke Wertung von 81 beziehungsweise 82 vorweisen kann. Auch wir haben den fulminanten Fighter getestet und waren begeistert. Warum erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test zu Dragon Ball: Sparking! Zero.

Quellen: Bandai Namco via prtimes.jp und TheGamer, SteamDB