Dragon Ball: Sparking! Zero: Erste Leaks aufgetaucht – So reagiert jetzt Bandai Namco

Wie so oft in der Vergangenheit verderben Leaks Spielerinnen und Spielern gleichermaßen wie den Entwickelnden den Spaß. Dieses Mal gerät Dragon Ball: Sparking! Zero ins Visier der Übeltäter.

Schon vor dem offiziellen Release des heißersehnten Budokai Tenkaichi-Nachfolgers, der in rund einer Woche erfolgen soll, gerieten so Aufnahmen des Spielmaterials ins Netz. Immerhin reagiert Bandai Namco flott und zeigt klare Kante.

Dragon Ball: Sparking! Zero – Bandai Namco genervt von Leaks vor dem Release

Wie es aussieht tummelt sich der eine oder andere zwielichtige Besitzende einer Kopie von Dragon Ball: Sparking! Zero im Internet, denn der kommende Titel wurde nicht nur in einem Stream gezeigt. Auch weiteres Material ist in das Internet gelangt und seitdem führt Bandai Namco einen schieren Kampf gegen Windmühlen, in welchem man versucht, die Löcher zu stopfen und bereits geteiltes Material aus dem World Wide Web zu verbannen.

Doch wie zu erwarten dürfte dies schwierig werden, immerhin vergisst das Internet nicht und das Bild- und Videomaterial könnte bereits tausendfach heruntergeladen worden sein. Genervt reagiert der Publisher mit einem passenden Emoji über Twitter auf die Angelegenheit:

So wirft man nicht nur ein, sondern gleich zwei Augen auf das Netz und versucht, weitere Leaks herauszufischen, bevor sich vorfreudige Fans den Spaß an Dragon Ball: Sparking! Zero vorab verderben lassen. Natürlich seid auch ihr selbst gefragt: Geht etwaigen Spoilern zum Budokai Tenkaichi-Ableger bestenfalls aus dem Weg und vermeidet, entsprechenden Subreddits und Twitter-Accounts in den kommenden Tagen einen Besuch abzustatten.

Bandai Namcos 3D-Fighting-Game zählt nicht nur unter hartgesottenen Fans Akira Toriyamas Mangavorlage als heißes Eisen: Auch wir haben Dragon Ball: Sparking! Zero bereits anspielen dürfen und hatten unseren Spaß mit der Prügelparty im Anime-Stil.

