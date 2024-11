EA: Mehrere Spiele jetzt abgeschaltet – Weitere Welle schon im Januar

Der 7. November 2024 wird für viele EA-Fans ein schmerzhafter Tag, denn dann stellt der Publisher die Online-Dienste für vier seiner Titel ein.

Da viele von EAs Spielen auf Online-Multiplayer- und Live-Service-Funktionen basieren, führt das Nachlassen der Spielerzahlen früher oder später zu Serverabschaltungen. Betroffen sind diesmal beliebte Spiele der Battlefield- und NBA-Live-Reihe sowie FIFA 22, dessen Server bereits am 4. November geschlossen wurden.

Liste der kommenden EA-Spielabschaltungen

Zu den Spielen, die laut Gamerant ab dem 7. November keine Online-Funktionen mehr bieten werden, gehören NBA Live 18, die PlayStation-3- und Xbox-360-Versionen von Battlefield 3, Battlefield 4 und Battlefield: Hardline.

Für Konsolenspieler*innen bedeutet das, dass Battlefield 3 auf der PS3 und Xbox 360 nun ohne Online-Multiplayer auskommen muss, während die PC-Version weiterhin spielbar bleibt. Battlefield 4 und Hardline bleiben auf PS4 und Xbox One zwar noch verfügbar, aber eine zukünftige Abschaltung ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.

Folgende EA-Spiele werden bald oder in den nächsten Monaten keine Online-Unterstützung mehr bieten:

FIFA 22 – 4. November 2024

Battlefield 3 (PS3/Xbox 360) – 7. November 2024

Battlefield 4 (PS3/Xbox 360) – 7. November 2024

Battlefield: Hardline (PS3/Xbox 360) – 7. November 2024

NBA Live 18 – 7. November 2024

Rory McIlroy PGA Tour – 16. Januar 2025

The Simpsons: Tapped Out – 24. Januar 2025

Weitere mobile Titel (darunter Blood & Glory: Immortals, Contract Killer: Sniper, Deer Hunter Classic) – 29. Januar 2025

Für eingefleischte Fans von The Simpsons: Tapped Out, das am 24. Januar 2025 offline geht, gibt es dabei eine zusätzliche Enttäuschung: Das Spiel wurde bereits im Oktober aus den App-Stores entfernt, sodass es nicht mehr heruntergeladen werden kann.

Mehr Abschaltungen für 2025 zu erwarten

EA hat seinen Fans gegenüber stets frühzeitig über bevorstehende Abschaltungen informiert, um Spieler*innen die Möglichkeit zu geben, ihre bevorzugten Spiele noch einmal zu genießen, bevor die Server offline gehen. Dennoch bedeutet dies für einige Titel, die ausschließlich auf Online-Gameplay setzen, dass sie damit praktisch nicht mehr spielbar sein werden.

Fans der betroffenen EA-Spiele werden aufgefordert, sich auf die kommenden Abschaltungen vorzubereiten und ihre verbleibende Zeit in diesen Titeln bestmöglich zu nutzen.

Mit den jetzt festgelegten Abschaltterminen für November 2024 und Januar 2025 ist zu erwarten, dass EA weitere Ankündigungen für das kommende Jahr folgen lässt, wenn zusätzliche Server- und Online-Dienste abgeschaltet werden.

Quelle: Gamerant

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.