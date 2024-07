EA Sports FC 25 schon kurz vor dem Anpfiff? – Das sagt jetzt ein bekannter Leaker

Wie schon im Vorjahr wird Publisher Electronic Arts seine von Fußballfans gefeierte FIFA-Reihe auch in diesem Jahr fortsetzen, allerdings weiterhin unter ihrem neuen Namen. EA Sports FC 25 steht einem Leak zufolge bereits in den Startlöchern.

Nicht nur auf eine offizielle Ankündigung dürfen wir uns demzufolge wohl demnächst einstellen – sogar der Releasezeitraum soll bereits gehörig eingegrenzt worden sein.

EA Sports FC 25 kommt laut Leak im September – Ankündigung wohl demnächst

Der dank seiner vielen Vorhersagen bekannte und nicht weniger oft zuverlässige Leaker billbil-kun, der für das französische Portal dealabs regelmäßig Vorabinformationen – beispielsweise hinsichtlich der kommenden PS Plus-Titel – veröffentlicht, verrät nun, dass mit einer baldigen Ankündigung für EA Sports FC 25 zu rechnen sei. Hinzu nennt er einen vermuteten und durchaus realistischen Release-Termin für den neuesten Ableger der Fußballsimulation.

So erscheine der kommende Teil pünktlich zum Start der frischen Fußballsaison in aller Welt. Am 27. September 2024 soll es dann auch schon so weit sein, kurz zuvor – am 20. September – startet man angeblich aber sogar schon in die einwöchige Early Access-Phase, die Käufern und Käuferinnen der Ultimate Edition, die etwa 100 Euro kosten soll, vorbehalten ist.

Für die reguläre Basisversion des Spiels sollen billbil-kun zufolge die mittlerweile gewohnten 70 Taler fällig werden, allerdings müsst ihr so natürlich auf die Vorzüge der Ultimate Edition – die vor allem für Fans des Ultimate Teams-Modus interessant sein könnten – verzichten.

Darüber hinaus sieht es so aus, als würde Electronic Arts die alte Konsolengeneration bestehend aus der PlayStation 4 und der Xbox One noch mit in das Jahr 2025 nehmen wollen. Abgesehen von jenen wird EA Sports FC 25 dann wohl wie zu erwarten für den PC, die PS5 und die Xbox Series-Konsolen erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte der Publisher sich tatsächlich bald dazu entscheiden, den von vielen Sportbegeisterten ersehnten Titel in den kommenden Tagen oder Wochen anzukündigen.

Quelle: Twitter / @billbil_kun