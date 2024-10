Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Diesen Dungeon könnt ihr radikal abkürzen

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bedient sich die titelgebende Protagonistin während ihres Abenteuers bekanntermaßen der magischen Echos – funktionsfähigen Abbildern von Gegenständen und Monstern -, um Kämpfe zu bestreiten und Rätsel zu lösen.

Das führt in vielen Situation zu mehreren Wegen, wie eine Aufgabe gelöst oder ein Feind besiegt werden kann. Klug eingesetzt, bewahren euch die Echos vor so manchen Strapazen. Dass jedoch auch ganze Dungeons übersprungen werden können, war sicherlich nicht im Sinne des Erfinders.

Echoes of Wisdom: So kürzt ihr in der Jabul-Ruine erheblich ab

Dass genau dies jedoch möglich ist, zeigt ein YouTube-Video. Den Tempel in den Jabul-Ruinen könnt ihr mit nur zwei klug platzierten Echos (die nicht einmal schwer zu erlangen sind) zwar nicht komplett überspringen, jedoch zumindest extrem abkürzen. Des Rätsels Lösung ist wieder einmal das gute „Alte Bett“, das im Spielverlauf von jedem von euch wahrscheinlich fleißige Nutzung erfährt. In diesem Fall wird eine Treppe aus Betten genutzt, um das Spiel Echoes of Wisdom ein bisschen auszutricksen.

Ganz zu Beginn des Dungeons, kurz nachdem ihr den ersten Wegfreund aktiviert habt, gibt es eine Passage, in der der Boden wegbricht und Zelda in die Tiefe stürzt. Die Bettenbrücke müsst ihr einfach nur vor diese Stelle platzieren, bevor das Event getriggert wird. Dadurch erspart ihr euch den Weg durch den Unterwassertunnel.

Der richtige Clou folgt aber erst danach: Im Hauptraum des Dungeons sind, oberhalb eines kleinen Springbrunnens, verschiedenfarbige Öffnungen in die Wand eingelassen. Den dazugehörigen Schalter betätigt, sprudelt daraus Wasser und erhöht den Druck der Fontäne, der euch bis in die oberste Etage des Tempels bringen kann.

Nur braucht ihr die Fontäne dazu vielleicht gar nicht, wenn sich in eurem Inventar ein Echo befindet, das Wände empor klettern kann. Genau das vermag die Wandtula zu vollbringen – eine Spinne, die ihr in der Hyrule-Ebene bei den Säulen nördlich vom Sudelia-Dorf findet. Wenn ihr ein Echo von ihr erschafft und euch mit Einklang mit ihr verbindet, könnt ihr ihre Bewegungen imitieren. Sie wird eine Wand hochkrabbeln und ihr steigt auf magische Weise mit auf.

Ihr könnt nicht einfach wieder zurück? Doch!

Auf diese Weise könnt ihr die Passagen mit den bunten Schaltern im Jabul-Tempel komplett skippen. Ihr müsst nur noch in den Unterwasserraum, in dem sich der Große Schlüssel befindet – im Video ist der komplette Dungeon inklusive Bosskampf in weniger als sechs Minuten erledigt.

Wenn ihr übrigens die Stelle am Anfang verpasst, an welcher der Boden bröckelt und Zelda ins Wasser stürzt – etwa, weil ihr das Spiel zum ersten Mal spielt; nicht verzagen: Auch dafür gibt es eine Lösung, wie Reddit-User Gedof_ zeigt. Einmal heruntergefallen, fragt Tri: „Ich glaube, du kannst nicht einfach wieder dort hochgehen, oder, Zelda?“

Diese rhetorische Irreführung soll euch verdeutlichen, auf Tauchstation zu gehen und euch durch diesen Raum zu kämpfen – aber natürlich könnt ihr „einfach wieder hochgehen“: Ihr habt ja den Wegfreund am Anfang des Dungeons aktiviert, zu dem ihr euch teleportieren könnt. Den nun deutlich erkennbaren Abgrund könnt ihr wie zuvor beschrieben überwinden – auch die Echos von Wasserblöcken oder einer fliegenden Bodenplatte wirken Wunder.

Es ist ein interessantes Beispiel, wie das Spiel kreative Wege „belohnt“ – wenngleich dieser rätselbasierte Wassertempel auch auf regulärem Wege viel Spaß machen kann. Das Spiel gibt euch viele Optionen, Dinge zu bewältigen: Ihr könnt euch zum Beispiel schon früh in Echoes of Wisdom das stärkste Echo überhaupt besorgen – wie das geht und warum ihr doch bis zum Late Game warten solltet, verraten wir euch hier.

