Ein DLC und eine Überraschung beim Game of the Year: Das sind die Nominierten für die Game Awards

Die offiziellen Nominierungen für die diesjährigen Game Awards sind raus und wenn man sich durch die Kategorien klickt, wird klar, dass das Jahr 2024 doch wieder eine ganze Menge krasse Spiele zu bieten hatte.

Mit besonderem Interesse wird natürlich stets verfolgt, welcher TItel sich zum offiziellen „Game of the Year“ aufschwingen kann. In dieser Kategorie finden sich einige zu erwartende Kandidaten, aber auch die ein oder andere Überraschung.

The Game Awards: Shadow of the Erdtree wenig überraschend dabei

Erst kurz bevor am gestrigen Abend die Nominierten bekannt gegeben wurden, sickerte die Information durch, dass es auch möglich sei, DLCs oder Remasters als Game of the Year vorzuschlagen. Ein mehr als deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, dem in diesem Jahr mit Spannung erwarteten und mit vielen exzellenten Kritiken ausgezeichneten Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree die potenziell gebührende Ehre zu erweisen.

Und tatsächlich: Auf der Liste der sechs Nominierten zum Spiel des Jahres findet sich die umfangreiche Erweiterung des Soulslikes, das bereits zum Game of the Year 2022 gewählt wurde. Die Konkurrenz ist allerdings mächtig: Mit dem opulenten JRPG-Remake Final Fantasy 7: Rebirth findet sich eines der traditionsreichsten Franchises der Videospielwelt darauf; ebenfalls berechtigte Hoffnungen darf sich Metaphor: ReFantazio machen. Das JRPG von den Persona-Macher*innen landete erst vor wenigen Wochen bei uns und fesselte nicht nur Genre-Fans bis zu 100 Stunden.

Black Myth Wukong war eines der am heißesten erwarteten Spiele in diesem Jahr und konnte vor allem durch eine High-End-Grafik und spektakuläre Bosskämpfe beeindrucken. Astro Bot war eher ein Überraschungs-Hit: Das Playstation-Maskottchen verzauberte ab September die Spieler*innen mit verrückten Ideen und kurzweiligem, buntem Spielspaß. Aus dem Nichts kam Anfang des Jahres der Erfolg von Balatro, einem Kartenspiel-Roguelike, das auf Poker basiert, durch Power-Ups und Twists aber einen süchtig machenden Sog entfaltet.

Zu den nominierten in den insgesamt 29 Kategorien zählen dieses Jahr unter anderem:

Game of the Year

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Best Game Direction

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Best Narrative

Final Fantasy 7: Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantanzio

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Best Art Direction

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Best Score and Music

Astro Bot

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Best Audio Design

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7: Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Games for Impact

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade 2

Tales of Kenzera: Zau

Best Ongoing

Destiny 2

Diablo 4

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

Best Independent Game

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Best Debut Indie Game

Balatro

Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Best Mobile Game

AFK Journey

Balatro

Pokémon Trading Card Game Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Best Action Game

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Best Action-Adventure Game

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Best RPG

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Best Fighting Game

Granblue Fantasy Versus: Rising

Dragon Ball: Sparking! Zero

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Best Family Game

Princess Peach: Showtime!

Astro Bot

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Best Sim/Strategy Game

Frostpunk 2

Age of Mythology: Retold

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Best Sports/Racing Game

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Most Anticipated Game

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto 6

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Die Chance auf die meisten Awards haben Final Fantasy 7: Rebirth und Astro Bot, die jeweils sieben Mal nominiert sind. Bei den Publishern liegt Sony mit 16 Nominierungen vorne.

Die Game Awards werden in einer großen Live-Show, in der traditionell auch viele neue Trailer und Infos zu kommenden Spielen gezeigt werden, am 12. Dezember im Peacock Theater in Los Angeles verliehen. Wegen der Zeitverschiebung beginnt die Veranstaltung bei und in der Nacht auf 13. Dezember um 1:30 Uhr.

Quellen: The Game Awards