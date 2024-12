Elden Ring wird offiziell fortgesetzt – und zwar schon im nächsten Jahr

Tja, das darf man wohl eine echte Überraschung nennen: Viel schneller als erwartet setzt FromSoftware Elden Ring fort. Nicht allerdings mit einem weiteren DLC oder einem klassischen Sequel, wie wir und vielleicht auch einige andere von euch erwartet haben.

Nein, mit Elden Ring: Nightreign erwartet uns ein Stand-Alone-Ableger, der ein wenig anders ausfällt. Es konzentriert sich nicht auf eine Singleplayer-Erfahrung, sondern ist in erster Linie ein Koop-Erlebnis. Warte… was?

Elden Ring: Nightreign – Das ist das neue FromSoftware-Spiel

Im Rahmen der Game Awards 2024 kündigten Bandai Namco und FromSoftware das neue Spiel an, welches definitiv sehr überraschend kam. Schließlich dachte vermutlich schon viele Fans, dass es vorerst um das Franchise ein wenig ruhiger wird, ist doch erst 2024 die große Erweiterung Shadow of the Erdtree erschienen.

Dennoch soll Elden Ring: Nightreign bereits 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen und uns in eine Mischung aus unfassbar vielen Bosskämpfen und leichten Survival-Elementen werfen. Erneut stürzen wir uns in die offene Spielwelt, sind aber nicht gänzlich auf uns allein angewiesen. Stattdessen ist der Ableger auf drei Spieler*innen ausgelegt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Elden Ring: Nightreign sehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Etwas merkwürdig erscheint uns allerdings, dass im Trailer offenbar auch Bosse aus anderen From Software-Spielen auftauchen. Was das bedeutet? Wissen wir noch nicht. Schließlich gibt es noch längst nicht alle Details zum neuen Spiel.

Keine eigenen Charaktere mehr?

Was aus der Pressemitteilung von Bandai Namco derweil hervorgeht: Offenbar spielen wir im neuen Elden Ring keinen eigenen Charakter mehr. Stattdessen schlüpfen wir wohl in die Rolle von vorgefertigten Klassen. Die sollen sich aber untereinander ergänzen und dann erst ihre wahren Stärken entfalten.

Wie genau sich das alles am Ende spielt, bleibt abzuwarten. Einen festen Releasetermin gibt es nicht, aber bereits 2025 soll Elden Ring: Nightreign erscheinen. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Quelle: YouTube / Bandai Namco Entertainment America