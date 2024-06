Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Umfang der Map soll euch das Gefühl des Hauptspiels geben

Mit dem Elden Ring-DLC gewissermaßen vor der Tür können sich Soulslike-Fans schon einmal darauf freuen, wieder in die Zwischenlande aufzubrechen, um neue Herausforderungen zu bestehen und fesselnde Kämpfe zu erleben.

Wie umfangreich dieses neue Erlebnis in einem so wohlbekannten Rahmen wirklich wird, war lange Teil von Spekulationen. Andeutungen wurden gemacht, unter anderem von Elden Ring-Schöpfer Hidetaka Miyazaki, die Fans Grund zur Hoffnung gaben, mit Shadow of the Erdtree eine Erweiterung zu bekommen, die gar so manchem vollwertigen Spiel gerecht werden könnte.

Elden Ring: Erkunden, Entdecken, Staunen – Erlebnis soll sich wie beim Hauptspiel anfühlen

FromSoftware ist ohnehin bekannt dafür, einiges auf die Waagschale zu werfen, wenn sie einen DLC zu einem ihrer Titel herausbringen. Auch Elden Ring: Shadow of the Erdtree soll dem in Nichts nachstehen und die Spielerschaft sowohl in puncto Umfang der Map, als auch von den Inhalten und der spielerischen Qualität her mehr als nur zufriedenzustellen. „Eine Sache, die wir früh festgelegt haben, war die Größe“, verrät FromSoftwares CEO Hidetaka Miyazaki in einem Interview mit PC Gamer.

„Wir wollten diese Größe der Map, weil wir dem Spieler die gleiche Erfahrung wie beim Hauptspiel ermöglichen wollen. Dieses Gefühl bei der Erkundung und beim Entdecken, dieses Staunen – wir brauchen eine Welt, die das ermöglicht und sogar noch verstärkt.“ Hidetaka Miyazaki, CEO FromSoftware

Bereits früher hatte Miyazaki angedeutet, dass die Spielwelt von Shadow of the Erdtree etwa so groß sei wie Limgrave, das Startgebiet des Hauptspiels. Tatsächlich könnte sie sogar noch größer sein – Klippen und Schluchten, die nicht immer auf geradem Wege überwunden werden können und die Spieler*innen dazu ermutigen, neue Pfade zu erkunden, verstärken diesen Eindruck noch.

„Einfach das Gleiche in etwas kleiner zu machen hätte unsere Ansprüche nicht erfüllt“, fährt Miyazaki fort. So habe man die Map gewissermaßen enger gestrickt, was das Verhältnis von Dungeons zu offenen Flächen betrifft und wie die einzelnen Bestandteile ineinander greifen. Im neuen Areal, dem Schattenland, sollen euch über 100 neue Waffen zur Verfügung stehen. Außerdem wird es mindestens zehn neue Bosskämpfe geben.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie PC. Welchen Eindruck wir vom Soulslike-DLC beim offiziellen Preview-Event in Paris bekommen haben, könnt ihr hier nachlesen.