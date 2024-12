Enshrouded: Darin ist das Rollenspiel jetzt absolute Nummer 1

Das Survival-Action-Rollenspiel Enshrouded wurde beim Deutschen Entwicklerpreis (DEP) 2024 mit dem Titel „Bestes Deutsches Spiel“ geehrt. Für das Frankfurter Studio Keen Games war es ein besonders erfolgreicher Abend, denn neben der Hauptkategorie gewann das Team auch Preise für „Bestes Gamedesign“, „Beste Technische Leistung“ und wurde zum „Studio des Jahres“ ernannt.

Die Veranstaltung, die seit 2004 organisiert wird, zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Spielebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie wird getragen von einer 160-köpfigen Jury aus ehrenamtlichen Expert*innen der Spieleindustrie und organisiert vom Verein games.nrw e.V. Die diesjährige Preisverleihung betonte erneut die Kreativität und das technische Know-how, das in der deutschsprachigen Games-Branche steckt.

Nicht nur Enshrouded: Weitere große Gewinner*innen und innovative Projekte

Neben Keen Games und Enshrouded konnte sich auch das Hamburger Studio Osmotic Studios hervortun. Deren Slice-of-Life-Simulation „Closer the Distance“ erhielt Preise in den Kategorien „Bestes Audiodesign“, „Beste Story“ und den „Innovationspreis“. Mit vielfältigen Gewinner*innen spiegelte der DEP die Breite der deutschsprachigen Spielelandschaft wider: Von Indie-Games wie „Dungeons of Hinterberg“ bis hin zu experimentellen Titeln wie „Vampire Therapist“ wurden verschiedene Genres und Ansätze gewürdigt.

Die Preisverleihung unterstrich auch den wirtschaftlichen Stellenwert der Branche. Nathanael Liminski, Medienminister von Nordrhein-Westfalen, betonte in seiner Rede die Bedeutung der Games-Branche als Technologietreiber und kündigte zusätzliche Fördermittel für 2025 an. Für Spieler*innen bleibt Enshrouded ein Titel, der durch seine gelungene Mischung aus Kreativität und technischer Qualität überzeugt – und die Auszeichnungen beim DEP bestätigen das eindrucksvoll.

Lesetipp: Fans feiern Enshrouded

Die Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick

Bestes Deutsches Spiel : Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main – Hessen)

: Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main – Hessen) Studio des Jahres : Keen Games (Frankfurt am Main – Hessen)

: Keen Games (Frankfurt am Main – Hessen) Bestes Indie Game : Dungeons of Hinterberg (Microbird, Wien – Österreich)

: Dungeons of Hinterberg (Microbird, Wien – Österreich) Bestes Casual Game : CubeQuest – A QB Game (Stephan Göbel, Kassel – Hessen)

: CubeQuest – A QB Game (Stephan Göbel, Kassel – Hessen) Bestes Game Beyond Entertainment : Vampire Therapist (Little Bat Games, Berlin)

: Vampire Therapist (Little Bat Games, Berlin) Bestes Gamedesign : Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main – Hessen)

: Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main – Hessen) Bestes Audiodesign : Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg)

: Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg) Beste Grafik : Harold Halibut (Slow Bros., Köln – NRW)

: Harold Halibut (Slow Bros., Köln – NRW) Beste Story : Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg)

: Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg) Beste Technische Leistung : Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main – Hessen)

: Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main – Hessen) Innovationspreis : Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg)

: Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg) Sonderpreis für Soziales Engagement : Sterzik LAN (Sebastian Sterzik, Berlin)

: Sterzik LAN (Sebastian Sterzik, Berlin) Ubisoft Newcomer Award : Map Map – A Game About Maps (Pipapo Games, Hamburg)

: Map Map – A Game About Maps (Pipapo Games, Hamburg) NRW-Förderpreis für junge Entwicklerinnen: Kathrin Radtke

Quellen: Pressemitteilung Deutscher Entwicklerpreis

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.