Enshrouded: Neues Biom, Wettersystem, Farmtiere – Das vierte Update wird größer als je zuvor

Das Survival-Action-RPG Enshrouded befindet sich mittlerweile seit gut einem dreiviertel Jahr im Early Access und wurde in der Zeit immer mit gehörig Content gefüttert, was bei der Community gut ankam.

Die vierte Erweiterung steht in diesem Herbst an und erstmals wird damit auch die Map größer werden. In einem Video gibt Creative Director Antony Christoulakis vom Frankfurter Entwicklerstudio Keen Game einen Ausblick auf das bisher größte Update für Enshrouded.

Enshrouded: Fan-Wünschen in vielen Punkten nachgekommen

Mehr als drei Millionen Spielerinnen und Spieler konnte das beeindruckende Survival- und Crafting-RPG in den vergangenen Monaten seit dem Early Access im Januar begrüßen. Und das, obwohl der Release damals nur wenige Tage nach der überraschenden Veröffentlichung von Palworld erfolgte. Das zerrte ein bisschen an den Nerven der Entwickler*innen, wie Christoulakis uns auf der gamescom erzählte. Enshrouded hat sich jedoch bei den Survival-Fans etabliert. 85 Prozent der über 50.000 Reviews auf Steam sind positiv.

„Wir sind dankbar für eine solch hilfreiche und positive Community,“ so Christoulakis im Video. Nach den drei großen Updates in den vergangenen Monaten habe man „wirklich genossen, eure Reaktionen zu sehen. Sendet uns immer gerne Feedback“, spornt der Entwickler die Community an. Nun steht das Update Nummer 4 kurz bevor und dieses soll das größte werden, das Enshrouded je erfahren hat. „Wir erweitern unsere Welt nach Norden, in die Berge.“

Es ist das erste komplett neue Biom, das in Enshrouded implementiert wird. Es wird unter anderem neue Quests, Gegner, Ausrüstung und Baumaterialien geben. Zudem wird das Level-Cap erhöht und ihr könnt euren Charakter jetzt um zehn weitere Stufen aufrüsten. Damit sei man einer viel geäußerten Bitte aus der Community gefolgt. Die neue Bergregion soll sich im Gameplay ein bisschen anders anfühlen, der Survival-Aspekt des Spiels hier mehr in den Vordergrund gerückt werden.

Damit geht auch das neue Wettersystem einher, das sich viele gewünscht haben. „Wir haben auch euren Ruf nach mehr Leben in eurer Basis gehört. NPCs werden aktiver, auch werdet ihr künftig Farm- und Haustiere halten können.“ In den kommenden Wochen will man mehr Details zum vierten Update von Enshrouded liefern. „Wir haben hart daran gearbeitet, also hoffen wir, dass ihr daran Spaß haben werdet.“

