Erster Blick auf EA Sports FC 25 – Von Baller League-Modus bis Raytracing

Die Entwickler hinter EA Sports FC 25 haben in einem Showcase die ersten Infos zu zahlreichen Neuerungen in der neuesten Episode der Fußballsimulation präsentiert. Von neuen Modi über Gameplay-Features bis hin zu grafischen Optimierungen sind einige Updates hinzugekommen.

Allgegenwärtig wird der UEFA Young Player of the Season, Champions League-Sieger und frisch gebackene Vize-Europameister Jude Bellingham von Real Madrid als Coverstar sein. Während in puncto taktische Features und Optionen in der Manager-Karriere viel auf Community-Feedback eingegangen wurde, müssen wir uns von einem Modus verabschieden.

EA Sports FC 25: Mit RUSH im 5-gegen-5 antreten

Eine der zentralen Neuerungen – weil ein wirklich neuer Modus – sind die 5-gegen-5-Matches mit dem Namen RUSH. Hier spielt ihr zusammen mit Freunden und Freundinnen in einer Fußballversion, die ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus dem guten alten Hallenmodus und der Kings League respektive Baller League. Anstelle eines klassischen Anstoßes wird der Ball seitlich eingerollt (wie beim Tischkicker) und die Spieler laufen darauf zu; die blaue Karte bedeutet eine einminütige Zeitstrafe und anstatt Elfmeter gibt es ein 1v1-Penalty.

Das Spielfeld ist auf die Größe der Teams angepasst, angestammte Positionen sind nicht vorgesehen, dafür hat jede gelungene oder verpatzte Aktion mehr Einfluss auf die jeweilige Spielszene. Der Modus soll eine neue Facette ins Spiel bringen und wird auch in Ultimate Team und im Managermodus vorkommen. Das straßenfußballartige Volta wird hingegen in EA Sports FC 25 nicht zurückkehren.

Unter dem Label FC IQ präsentiert EA neue taktische Optionen, die euch sowohl von dem Spiel und generell für ein Team mehr Möglichkeiten geben, aber auch unmittelbaren Einfluss auf Strategien während des Matches haben sollen. Player Roles hingegen sind die Erweiterung der PlayStyles und bestimmen, wie sich die Spieler*innen ohne Ball bewegen. So können Stürmer*innen als Falsche 9 agieren, Außenverteidiger*innen als Schienenspieler*innen oder Torleute in Liberoposition. Aktiv auf dem Feld habt ihr künftig die Möglichkeit, ein taktisches Foul zu ziehen, wenn ihr ansonsten nicht mehr an den Ball kommt. Das hat aber immer eine gelbe Karte zur Folge.

Torjubel mit Maskottchen

Auch an der Spielphysik hat sich einiges geändert: So haben verschiedene Wetterbedingungen Einfluss auf das Spielgeschehen – der Wind ist nicht nur an wehenden langen Haaren oder der Eckfahne zu sehen, sondern beeinflusst auch die Flugbahn des Balles; auf nassem Geläuf rutschen Spieler*innen schonmal aus (was keinen negativen Effekt auf das Spiel haben soll) und bei Spielen am Abend verändern sich die Lichtverhältnisse mit fortlaufender Spielzeit.

Stadien sollen in EA Sports FC 25 noch lebendiger wirken. Es gibt originalgetreue Maskottchen am Spielfeldrand – ihr könnt sogar beim Torjubel mit ihnen feiern –, Trainer*innen und Auswechselspieler*innen reagieren auf Spielsituationen und interagieren mit dem vierten Referee. Offizielle, Kameraleute und Fans sind detailliert und authentisch im Stadion zu sehen. Die KI Cranium erschafft realistischere Erscheinung von Spielerinnen und Spielern aus den Daten von verschiedenem Bildmaterial. Erstmals könnt ihr in den Einstellungen einen Grafik-Modus wählen, der Raytracing sowie Stoffsimulation auf Trikot und Shorts erlaubt.

Jude Bellingham, hier noch in EAFC 24, wird einer der Coverstars der kommenden Fußballsimulation von Electronic Arts. Credit: EA Sports FC 24 von Electronic Arts Credit: EA Sports / Electronic Arts

Auch in bewährten Modi ist EA nicht untätig geblieben und hat an einigen Stellschrauben gedreht, um den Einfluss von euch noch individueller zu gestalten. So könnt ihr auch während einer laufenden Saison in den Managermodus einsteigen; der Verein wird dabei zu dem Zeitpunkt dort stehen, wo er auch in Wirklichkeit steht beziehungsweise stand. Scouting ist in mehr als 160 Ländern möglich und ihr könnt detaillierter nach Spielerrollen suchen. Mit den eigenen Jugendteams habt ihr alle zwei Ingame-Monate die Möglichkeit, Turniere im RUSH-Modus zu spielen, um die Entwicklung voranzutreiben. Erstmals steht der Karrieremodus auch für Frauenteams zur Verfügung und auch eine Karriere mit Player Icons wie David Beckham, Zinedine Zidane oder Ruud van Nistelrooy ist möglich.

Fans der Fußballsimulation von EA dürfen sich also tatsächlich auf einige auffällige Neuerungen hoffen. Wenn sich die Spielereihe (ehemals FIFA) ja eines vorwerfen lassen musste, dann, dass sie davon lange Zeit zu wenig bot. Im Gameplay und optischen Anpassungen machten sich Unterschiede in den vergangenen Jahren im Vergleich zu der jeweiligen Vorgängerversion oft lediglich in Nuancen bemerkbar. Da ist es umso wichtiger, etwa mit neuen Modi für Abwechslung und einen Innovations-Effekt zu sorgen. Wann EA Sports FC 25 genau erscheint, ist noch nicht bekannt, erfahrungsgemäß können wir aber mit Ende September rechnen.