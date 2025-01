Etliche Ports für Switch 2: Gefeierte Spielereihe könnte profitieren, laut Insider

Gefühlt blicken gerade die Augen der gesamten Gaming-Branche auf die in den Startlöchern stehende Switch 2. Sozusagen auf einem Nebenschauplatz übertrumpfen sich Expert*innen gegenseitig mit Mutmaßungen dazu, welche Titel ihren Weg auf Nintendos Next-Gen-Konsole finden könnten. Während ein Nash Weedle bereits Mitte August letzten Jahres darauf spekulierte, dass sich auch Assassin’s Creed: Shadows auf die Switch 2 schwingen würde, befeuern längst auch YouTuber Nate the Hate und Jez Corden von Windows Central die Gerüchteküche.

Deren Inhalt: Port-Spekulationen zu Halo oder Microsoft Flugsimulator. Jetzt springt zusätzlich ein Imran Khan beiseite, seines Zeichens ehemaliger Redakteur beim mittlerweile eingestellten Game Informer. Der gut informierte Mann sagt jetzt „eine Menge Resident Evil-Ports für die Switch 2“ voraus.

Erscheinen bald zahlreiche Resident Evil-Spiele für Nintendos Switch 2

Schauplatz: die Gaming-Community von ResetEra. Fokuspunkt: Imran Khan. Am 10.01. dieses Jahres tätigte der Mann einen Post, bei dem Fans von Survival Horror allgemein als auch Resident Evil speziell die Ohren spitzen dürften. Er schrieb: „Ich vermute, dass wir eine Menge Resident Evil-Ports für die Switch 2 sehen werden. Wenn nicht im ersten Jahr [der Switch 2], dann doch irgendwann. Beispielsweise RE2 und RE3 Remake, RE7, vielleicht sogar Village“.

Village ist natürlich der bisher aktuellste und neunte Hauptteil der Gruselei – der in unserem damaligen Test trotz reichlich „Bestien, Stunts und Clowns“ nicht gänzlich überzeugen konnte. Davon abgesehen, dass auf ResetEra bei Khans Auflistung manche*r darüber die Nase gerümpft hat, dass „kein No. 4-Remake“ genannt wurde – also eine Portierung des Remakes von Resident Evil 4 für die Switch 2: Womit ließe sich Imran Khan Mutmaßung stützen? Beispiele mit einer aktuellen Wortmeldung das in Survival Horror-Kreisen nicht unbekannten Dusk Golem.

Der spekulierte nämlich am 11. Januar in einer Reihe von Tweets darauf: Capcom könnte mit Resident Evil 9, einem neuen Kinofilm und Remake zu Resident Evil Zero einen größer aufgefächerten Release-Kurs fahren. „Der Nachfolger zur Switch steht ebenfalls kurz bevor […]“, twitterte Dusk Golem. Und weiter: „Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Capcom einen Marketing-Deal mit Nintendo abschließt – und zwar anhand einer großen Neuinterpretation von Zero“. Ergänzend stellte Dusk Golem klar, er gehe nicht davon aus, dass Capcom ein Zero-Remake exklusiv für die Switch 2 veröffentlichen würde.

Switch 2 wurde endlich offiziell präsentiert

Aber egal, ob Imran Khan oder Dusk Golem, ob RE2, RE3, RE7, Village oder doch Village. Zumindest unter diesen Branchen-Insidern stehen die Vorzeichen auf Resident-Evil-Welle für die Switch 2. Wie tragbar diese Informationen schlussendlich sind, bleibt, wie immer in der Welt gut informierter Spekulationen, abzuwarten. Apropos Warten: Das Warten auf den ersten Trailer zur Nintendo Switch 2 hat jetzt ein Ende gefunden. So sieht die heiß herbeigesehnte Konsole also aus!

