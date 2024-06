„Gebt PlayStation noch eine Generation“: Experte mit über 20 Jahren Erfahrung sagt einem Stück Technik schon jetzt Lebewohl

Wer den Publisher Limited Run aus den Staaten noch nicht kennt, aber auf hübsche Sammlereditionen steht, könnte einen Klick riskieren. Ein Schmuckstück aus dem Portfolio: Die üppig bestückten Collector’s Editions zu den gelungenen Tomb Raider Remasters. Was Lara Croft mit der Zukunft von PlayStation, Xbox und Konsorten zu schaffen hat?

Nun, wie der Chef von Limited Run neulich auf Twitter daran erinnert hat, sei für die Xbox-Version der TR-Collector’s Edition keine Veröffentlichung „für den traditionellen Einzelhandel vorgesehen“. Daraufhin schaltete sich in den Kommentaren ein langjähriger Branchenexperte mit einschlägiger Berufserfahrung ein – und will wissen, dass spätestens nach einer PS6 physische Medien im Konsolenbereich der Vergangenheit angehören.

Was sagt der Experte für die Zeit nach PlayStation 5 & Co.?

Richten wir die Lupe kurz und knapp auf den Mann, der hier seine Expertenmeinung abgibt. Mat Piscatella hat seine Karriere in der Videospielindustrie im Jahre 2005 begonnen – damals noch als Analyst für Activision. Nach Stationen mitunter als Vizepräsident für den Verkauf bei Warner Bros. Entertainment, ist er jetzt seit über sechs Jahren Executive Director bei Circana – wo er Firmen aus dem Bereich Videospiele berät.

Wichtiger Hinweis: Wir haben uns mit Piscatella in Verbindung gesetzt und gefragt, ob er für physische Medien bei Konsolenspielen grundsätzlich keine Zukunft sieht – oder nur im Einzelhandel. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir euch an dieser Stelle darüber informieren. Reagiert hat der gute Mann jedenfalls erstmal auf Twitter, stimmt dort den Schwanengesang für physische Medien der (über)nächsten Konsolengenerationen an. Er schreibt:

„Auf dem gesamten Markt sollten sich Leute wahrscheinlich lieber früher als später daran gewöhnen, dass es keine physischen Xbox-Versionen gibt.“ Mat Piscatella (Executive Producer für Videospiele bei Circana)

Stein des Anstoßes war wie gesagt ein Twitter-Posting von Limited Run. Genauer ihres Chefs Josh Fairhurst, der schrieb – und ein Bild der unfassbar schön anzusehenden Sammleredition der Tomb Raider-Frischzellenkur postete: „Eine Erinnerung: Die Xbox-Version dieser Veröffentlichung ist nicht für den traditionellen Einzelhandel vorgesehen. Wenn ihr eine möchtet, ist das eure letzte Chance.“ Ob das nun künstliche Verknappung ist, oder nicht: Im entsprechenden Online-Store sind zum Zeitpunkt dieses Artikels jedwede TR-Sammlereditionen ausverkauft.

Was gegen die Meinung des Industrieveteranen spricht

Ob sich die Meinung des Experten zu kommenden PlayStations und ihren Mitbewerberinnen bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hat sich Xbox-Chef Phil Spencer noch im Februar dieses Jahres zugunsten physischer Medien ausgesprochen. CDs und Co. loszuwerden, „das ist für uns keine strategische Sache“, wurde Spencer damals bei Eurogamer zitiert. Und dass der Abgang greifbarer Darreichungsformen für Videospiele nicht nur Freund*innen finden wird, zeigt sich an einem Vorfall aus dem letzten Jahr, als Sony Inhalte entfernte und Accounts bannte, wie The Verge berichtete.

Dann wiederum spricht Piscatella nicht zwingend von der nächsten Konsolengeneration – vielleicht trifft seine Behauptung erst in der übernächsten Generation ein? Twitter-Nutzer*in Falcon jedenfalls schreibt zu der Prognose: „In anderen Märkten ist das bereits passiert. Hier in Brasilien gibt es keine Einzelhandelsexemplare von Xbox-Spielen. Nintendo und Playstation werden allerdings weiterhin verkauft.“ Und der Experte orakelt prompt: „Ja, gebt PlayStation noch eine Generation, Nintendo zwei weitere.“

Die geschulte Voraussage des Industriegurus zu PlayStation und anderen Konsolen mag sich bewahrheiten, oder auch nicht. Vielleicht bleiben uns physische Spiele als Produkt für Liebhaber*innen noch lange Zeit erhalten, ähnlich wie bei Schallplatten schon heute. Bis die visionäre Zukunft schnöde Gegenwart geworden ist, strampeln wir die Zeit überbrückend durchs Tomb Raider-Remaster – und schmachten mit euch zusammen dem nächsten großen Tomb Raider-Spiel entgegen.

