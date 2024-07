„Extrem seltsam und untypisch für Nintendo“ – Kommt der Switch-Konzern nun mit echtem Handheld-Horror um die Ecke?

Schon so manches Mal überraschte uns der japanische Videospielkonzern in der Vergangenheit, diesmal ist das Vorgehen Nintendos allerdings äußerst wunderlich. Ein bislang unerklärter und besonders ungewöhnlicher Teaser wurde jüngst auf dem YouTube- und den Social-Kanälen der Spieleschmiede veröffentlicht.

Dieser erweckt den Anschein, als wolle der Switch-Hersteller tatsächlich ein Horror-Projekt aus den eigenen Reihen ankündigen. Statt kunterbuntem Klempnerspaß bekommen wir bei spärlichem Taschenlampenlicht eine gruselige Papiertüten-Fratze zu sehen.

Versorgt Nintendo Grusel-Gourmets bald mit eigenem Futter? Hier seht ihr den ominösen Teaser

Der Teaser selbst ist im Stil von recht körnigem Filmmaterial gehalten, während die besagte bedrohlich wirkende Gestalt mit Papiertüte auf dem Kopf einen Trenchcoat trägt und im Spotlight düster dreinblickt. Am Ende des Videos erscheinen noch ein paar japanische Schriftzeichen – mit denen Nintendo aber auch nicht unbedingt mehr verrät.

Der Text bedeutet übersetzt nämlich nicht viel mehr als „Lächelnder Mann“, während der rund 19-sekündige Teaser lediglich mit dem Titel Emio und dem passenden Hashtag #WerIstEmio versehen ist. Mit ersterem wird auf das gruselig grinsende Gesicht, das auf der Papiertüte eingeritzt ist, angespielt – worauf sich Emio aber bezieht, bleibt unklar.

Außerdem zu sehen: Das Nintendo Switch-Logo sowie – zumindest in der US-amerikanischen Version des Videos – die Altersfreigabe M der ESRB, die auf ein Projekt schließen lässt, dass sich an Erwachsene richtet. Während sich die Spekulationen um den mysteriösen Teaser und seine Bedeutung derweil überschlagen, dauerte es nicht lang, ehe die ersten Nintendo-Fans den erst am Nachmittag erschienenen Teaser über die sozialen Netzwerke und in Foren kommentierten.

„Das ist extrem seltsam und untypisch für Nintendo“, schreibt beispielsweise ein Nutzender des Videospielforums ResetEra. Und weiter: „Die Tatsache, dass es eine Altersbeschränkung hat und der ganze Ton des Videos“. Ein wieder anderer vermutet „eine neue Nintendo-Horror-IP?“ hinter dem Teaser, während andere sich sicher sind, dass es sich um einen viralen, aber merkwürdigen Marketing-Stunt für die Switch 2 handeln könnte. Auch mit Mario und Luigi wird Emio bereits in Verbindung gebracht.

Tatsächlich deutet der Fokus auf den Teaser über die hauseigenen Kanäle Nintendos darauf hin, dass es sich wirklich um ein internes Projekt der Spieleschmiede handeln dürfte, welches sich wohl im Horror-Kosmos bewegen wird. Wenn wir Näheres erfahren, lassen wir es euch wie gewohnt wissen. Jüngst gab man seitens Nintendo noch zu Wort, dass man stets daran interessiert sei, etwas zu „erschaffen, was Technik alleine nicht kann“, wobei man sich auf die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Spielebranche bezog.

Quellen: Twitter / NintendoDE, ResetEra / Dust