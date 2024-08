Original-Fallout im modernen Stil: Diese Demo lässt euch eintauchen

Fallout 4 ist derzeit fest im Griff einer Mod, die euch in die britische Hauptstadt bringt. Es gibt aber noch andere, kaum weniger ambitionierte Modifikationen, die ebenfalls sich Stück für Stück weiterentwickeln. Eine von ihnen ist Fallout: Vault 13.

Hinter dem Namen verbirgt sich ein kleines Team, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, den ersten Ausflug in die Postapokalypse von 1997 nachzubauen. Als Basis dient Fallout 4 und somit die schon etwas in die Jahre gekommene Creation Engine. Vom aktuellen Zustand der Mod könnt ihr euch in wenigen Stunden selbst überzeugen, denn eine kostenlose Demo ist angekündigt.

Fallout in Fallout 4: Demo zum Mammut-Projekt

In Entwicklung befindet sich das ehrgezeigte Projekt für Fallout 4 schon seit einiger Zeit, aber in den letzten Monaten wurde es verdächtig still. Untätig war man bei Fallout: Vault 13 aber nicht, denn man schraubte intensiv weiter an dem eigenen Fan-Remake und ist nun bereit, interessierte Spieler*innen davon zu überzeugen.

Die Veröffentlichung der Demo für Fallout: Vault 13 wird, zumindest in den USA, noch heute stattfinden. Ab 9 PM ET soll der Download möglich sein, bei uns ist dann bereits 3 Uhr morgens. Wo genau die Mod angeboten wird, ist übrigens noch nicht bekannt. Das Team gibt lediglich zu Worte, dass man den offiziellen Discord-Kanal im Auge behalten soll.

Auch zum Inhalt gibt es keine Angaben. Wird man schon erste Quests spielen können? Oder dreht sich auch die Demo darum, hauptsächlich das optisch in die Moderne geholte Shady Sands, einer der zentralen Punkte des originalen Fallouts, zu holen, wie zuletzt auf dem YouTube-Kanal der Mod? All diese Fragen werden gewiss mit dem Release der Demo beantwortet.

Ambitionierte Leidenschaft

Klar ist, dass die Aufgabe die sich das Team gestellt, unfassbar schwer ist. Immerhin ist das erste Fallout bereits 1997 erschienen und war im Vergleich zu Fallout 4 noch ein gänzlich anderes Rollenspiel. Sowohl optisch als auch vor allem spielerisch, denn mit den rundenbasierten Kämpfen haben die Bethesda-Fortsetzungen nichts mehr am Hut.

Es dürfte somit spannend zu sehen, wie sich die Entwickler*innen hinter Mod ihr Remake genau vorstellen. Da es bis zur Demo noch ein paar Stunden dauert, könnt ihr in der Zwischenzeit Fallout London auf dem Steam Deck installieren. Oder aber ihr lest durch, warum ein neues Action-Rollenspiel perfekt für Fallout-Fans sein könnte.

Quelle: Discord / Fallout: Vault 13, YouTube / Fallout: Vault 13