Fallout 4-DLCs: Die Erweiterungen könnt ihr jetzt richtig günstig im PSN kaufen

Mit der Anfang April veröffentlichten Amazon-Serie und dem wenige Wochen später gefolgten Next Gen-Update hat Fallout 4 eine Vielzahl von Spieler*innen ein weiteres Mal in den Bann gezogen. Falls ihr ebenfalls derzeit in der Postapokalypse unterwegs seid, euch aber noch der eine oder andere DLC fehlt, könnt ihr nun auf der PS4 und PS5 günstig zuschlagen.

Denn am aktuell laufenden PSN-Sale beteiligt sich auch Bethesda mit der mittelgroßen Wagenladung an Erweiterungen für den bisher letzten Singleplayer-Serienteil. So könnt ihr schon ab 1,99 Euro das Endzeit-Rollenspiel um neue Inhalte ergänzen.

Fallout 4: So teuer sind die DLCs für die PlayStation

Seit dem Release am 10. November 2015 wurden für Fallout 4 insgesamt sechs DLCs veröffentlicht. Die über den Creation Club veröffentlichten Inhalte sind dabei natürlich nicht mitgezählt. Falls ihr die Erweiterungen verpasst habt oder euch noch die eine oder andere fehlt, erhaltet ihr aktuell die Addons vergünstigt im PlayStation Network.

Die Preise gestalten sich dabei wie folgt:

Far Harbor – 5,99 Euro (statt 14,99 Euro)

Nuka-World – 3,99 Euro (statt 9,99 Euro)

Automatron – 3,99 Euro (statt 9,99 Euro)

Contraptions Workshop – 1,99 Euro (statt 4,99 Euro)

Vault-Tec Workshop – 1,99 Euro (statt 4,99 Euro)

Wasteland Workshop – 1,99 Euro (statt 4,99 Euro)

Das Angebot könnt ihr noch bis zum 6. Juni 2024 um 00:59 Uhr wahrnehmen. Danach steigt der Preis. Etwas kurios: Die einzelnen DLCs von Fallout 4 sind zwar preislich reduziert, der Season Pass allerdings nicht. Für diesen werden weiterhin 34,99 Euro fällig, wodurch es derzeit günstiger ist, die Erweiterungen einzeln zu erwerben.

Welcher DLC lohnt sich?

Wer bislang noch keinen DLC für Fallout 4 erworben hat, dem raten wir auf jeden Fall zu Far Harbor. Die Story-Erweiterung bringt euch in ein neues Gebiet und lässt euch eine der spannendsten Geschichten der Reihe erleben. Zudem gibt es mit Longfellow einen neuen Begleiter, der sich gut in das bestehende Spiel einfügt.

Etwas weniger spannend, aber trotzdem einen Blick wert: Automatron und Nuka-World, die jedoch weder inhaltlich noch erzählerisch wirklich eigene Akzente setzen können. Angesichts des Angebots könnt ihr aber über sie nachdenken.

Vault-Tec, Wasteland und Contraptions sind derweil keine Story-DLCs, sondern widmen sich in erster Linie dem Crafting- und Bausystem von Fallout 4. Wer davon mehr benötigt, kommt auf seine Kosten, alle anderen können diese getrost ignorieren. Auf ein Fallout 5 müsst ihr hingegen noch einige Zeit lang warten, wie Bethesdas Todd Howard zuletzt klarstellte.

Quelle: PlayStation Network