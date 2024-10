Nakedei-Inferno in Fallout 4: darum ziehen Charaktere plötzich blank

Was vermutlich jede*r weiß, wer schon mal ein Rollenspiel aus dem Hause Bethesda angeschmissen hat – und nicht nur ein Fallout 4: Die RPGs sind zum einen vollgestopft mit Details, die Spieler*innen teilweise erst Jahre nach dem Release entdecken. Zum anderen sind die Titel gerne gespickt mit allerlei Bugs, Glitches oder ähnlichen Unliebsamkeiten, jene manchmal den Spielfluss empfindlich stören – häufiger aber einfach nur eigenartig anmuten oder lustig anzusehen sind.

In die zweite, die Lachmuskeln kitzelnde Kategorie fällt eine aktuelle Beobachtung auf Reddit zu Fallout 4. Das beobachtete Fehlerchen dürfte inzwischen auch wieder an die zehn Jahre auf dem Buckel haben, ist aber der betreffenden Person erst jetzt aufgefallen – und wurde dabei wortwörtlich mit nackten Tatsachen konfrontiert.

Fallout 4-NPCs plötzlich im Adamskostüm

Aufgetaucht ist diese Kuriosität im sechsten DLC namens Nuka-World. Eine Erweiterung für Fallout 4, der wir bei unserem Test hier auf 4P wegen „nicht vorhandener Geschichte und unsinniger Handlung“ Punkte abziehen mussten – aber schlussendlich durchaus „als dummen, aber durchaus launigen Ausflug“ wahrgenommen haben. Die Nebenquest, bei der nicht nur Gegner, sondern vor allem Hüllen fallen sollten, hört auf den Namen Open Season.

Wir erinnern uns: Die Nebenquest besteht in der Hauptsache darin, alle Raider-Anführer*innen und ihre Gefolgsleute in Nuka World zu töten – mit dem Ziel, die versklavten und gemeinerweise mit einem Bombenhalsband versehenen Händler*innen zu befreien. Nachdem unser Reddit-Nutzer also besagte Quest erfolgreich abgeschlossen hat, kehrte er in den Freizeitpark Nuka-World zurück – und trifft dort die Händler*innen an, welche, nun ja, plötzlich der freien Körperkultur frönen, oder zumindest fast.

Der Reddit-Nutzer titelt ziemlich verblüfft „Wieso sind alle Händler in meiner Nuka World nackt?“. Angehangen ist ein Screenshot, der einen weiblich gelesenen Nichtspielercharakter zeigt – der einerseits fachfraulich ausgerüstet, mit Klemmbrett und Stift dasteht, andererseits weniger professionell gekleidet, mit Büstenhalter und Schlüpfer. Und mit sonst nichts.

Wieso sind die Fallout 4-Charakter auf einmal nackig?

Anscheinend handelt haben wir es hier mit einem relativ häufig beobachtetem Bug in Fallout 4 zu tun, der zur Folge hat, dass die Händler*innen nach erfolgreich abgeschlossener Nebenquest mehr als nur die explosiven Halsbänder verlieren – hingegen zusätzlich (fast) ihre gesamte Klamotte. Und tatsächlich: Bereits vor ungefähr drei Jahren lamentierte ein*e andere*r Spieler*in denselben Fehler in Nuka-World. Nachdem ihr die Händler*innen von den unterdrückenden Raidern errettet habt, nehmen die geschäftigen Frauen und Männer den Freiheitsgedanken womöglich zu wortwörtlich – und lassen die Hüllen fallen.

Wo wir bei der Erweiterung Nuka-World waren: Ein YouTuber wie Oxhorn erklärt euch in über 20 Minuten, wie ihr euch in dem DLC zurechtfindet.

Nichts gegen Body Positivity, aber das postapokalyptische Ödland von Fallout 4 ist angesichts von RAD-Skorpionen, Todeskrallen und anderen Todesbringen nicht unbedingt der Ort, der dazu einlädt, sich ins Luftkleid zu werfen. Aber egal, wie ihr selbst zu nackten Tatsachen inmitten des Commonwealths steht: Unfreiwillige FKK oder unbekannte Monster in Fallout 4 beweisen, dass das über zehn Jahre alten Rollenspiel noch Neues zu entdecken bietet – wenn auch manchmal nur unbehandelte Bugs oder grafische Glitches dahinterstecken.

Apropos Ödland-Abenteuer: Gibt’s bei Gelegenheit auch mit Knall-Effekt und Doppel-Biss im Hamsterformat inmitten von Fallout 4.

