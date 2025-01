Fallout 4: Mehr als 300 Mods zünden jetzt die Grafik-Atombombe

Mehr als 300 Mods für Fallout 4 zusammenstöpseln, um zu gucken, was dabei herauskommt? So ähnlich, aber mit bewusstem Griff in die Grafik-Wundertüte, ist der Modder Digital Dreams mal wieder vorgegangen. Der Name „Digital Dreams“ ist für Leser*innen von 4P fast schon ein alter Bekannter.

In der Vergangenheit haben wir euch an dieser Stelle bereits grafisch beeindruckende Großprojekte des Modders vorgestellt, sei es zu Assassin’s Creed 2, oder eben jetzt Fallout 4. Was dabei herauskommt, wenn der Kollege Modder hunderte und nochmals hunderte Modifikationen kombiniert, um Fallout 4 zu einem fotorealistischen Look zu verhelfen? Finden wir’s raus …

Mal Hand aufs Herz – und auf die Grafikkarte: Einerseits ist Fallout 4 eine der offenen Spielwelten mit einer dichten Erzählung, die uns bis heute, fast zehn Jahre nach Release, noch immer in ihren Bann zieht. Andererseits sind zehn Jahre eben genau das: zehn Jahre. Und aus der Perspektive des Jahre 2025 betrachtet, wirkt die damalige Version von Bethesdas Creation Engine weniger beeindruckend. Um diesem grafischen Verfall etwas entgegenzuhalten, verpasste Digital Dreams Fallout 4 also die grafische Frischzellenkur.

In über zehn Minuten zeigt der emsige Modder, was sich heutzutage noch aus Fallout 4 herausholen lässt:

Im Verlauf des über zehnminütigen Gameplay-Videos sehen wir das Ergebnis davon, wenn überarbeitete Farbkorrektur, angepasste Belichtung und eben mehr als 300 Mods grafisch nochmal nachbessern. Das Resultat ist sicherlich auch Geschmacksache, doch wer angesichts der erschöpfenden Zerstörungskraft ab Minute 2:40 nicht die Spucke wegbleibt, der oder dem ist auch nicht mehr zu helfen. In den YouTube-Kommentaren jedenfalls überwiegen die positiven Stimmen.

Dafür stehen Wortmeldungen wie: „Ich habe nicht viel erwartet, aber mein Gott, das sieht tatsächlich wie das Fallout der nächsten Generation aus. Wahnsinnig hochauflösend das alles – und dann diese Atombombe“. Oder: „Es ist großartig, dieses legendäre Spiel optisch dermaßen aufgewertet zu sehen“. Unter die Lobeshymnen mischen sich auch kritische Stimmen, dieselben sich nicht von einzelnen Grafik-Effekten blenden lassen.

Kritische Stimmen zum Grafik-Blendwerk des Modding-Flickwerks

„Es ist ein Fehler, jedweden Umgebungsnebel und Farbfilter zu entfernen, […]. Solche Effekte machen das Gesamtbild erst stimmig.“ Andere drücken ihre Kritik plastischer aus: „Mann, das ist, also würde man ein Schwein mit Lippenstift bemalen.“ Aber egal, wo ihr euch auf dem Meinungsspektrum selbst verortet: Die Mod-Kreationen hinter dem YouTube-Kanal von Digital Dreams findet ihr auf Nexus Mods. Apropos Neues aus dem Ödland: Spieler*innen der Online-Welt von Fallout 76 steigen direkt mit einem robusten Update ins Jahr ein.

