Fallout 4: Neue Gratis-Mod bringt ein Stück Altmetall-Action aus Mad Max mitten in die Postapokalypse – Ödland jetzt mit Autos

Fallout hier, Fallout dort, Fallout überall. Wer dieser Tage die Worte Bethesda und Rollenspiel in den Mund nimmt, schnetzelt sich entweder als Katzenmensch Khajiit durch The Elder Scrolls, oder kennt das postapokalyptische Ödland aus Fallout 4 & Co. besser als den eigenen Weltuntergangsbunker.

Profaner ausgedrückt: Auch heute, rund neun Jahre nach Erscheinen, zieht die radioaktiv verstrahlte, fiktionale Spielwelt speziell von Fallout 4 eine gigantische Spielerschaft in den Bann – woran der Erfolg der Amazon-Serie bekanntermaßen ihren Anteil hatte. Jetzt erscheint für das Dauerbrenner-Spiel eine neue Gratis-Mod, die euren Fuhrpark um PS-starkes Altmetall bereichert.

Gratis-Mod für Fallout 4 bringt Autos, Karren und Fahrzeuge

Die Mini-Modifikation namens Wasteland Havok – Driveables of the Commonwealth entführt euch via Nexus Mods sozusagen auf den Schrottplatz. Denn der Kreativkopf mit dem nicht minder kreativen Alias BlahBlahDEEBlahBlah stellt euch insgesamt zehn Fahrzeuge bereit – acht davon sind laut Beschreibung reguläre Ödland-Fahrzeuge, zwei sind eher als experimentelle Fahrzeuge zu betrachten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Kniff: Die fahrbaren Untersätze sind nicht nur, nun ja, fahrbar, sondern wurden mit der bekannte Havok Physik-Engine versehen. Daher dürftet ihr mit diesen speziellen Nuckelpinnen und Knutschkugeln physikalisch korrekt durch die Welt nach dem nuklearen Fallout brettern. Ein Wermutstropfen bleibt: Bei aller Coolness dieser Fan-Mod, ist das Fahrgefühl wohl noch sehr unausgereift – befindet sich aktuell sozusagen noch in Testphase.

Was es an der ADAC-Mod noch zu meckern gibt

Denn wie DSOGaming schreibt, „ist die Radachse völlig durcheinander“, weshalb es zum Teil frustrierend werden kann, mit den Fahrzeugen zu manövrieren. Aus einer Zusammenarbeit mit The Wasteland Garage, die BlahBlahDEEBlahBlah vor kurzem angekündigt haben soll, lässt sich jedoch Hoffnung schöpfen – und auf baldig verbesserte Fahrzeugphysik spekulieren. Funktionstüchtige Fahrzeuge mit amtlicher Physik-Engine in Fallout 4 jedenfalls würden das Spielerlebnis noch mal einige Gänge in die Höhe schalten. Bleibt abzuwarten, ob und wann der Modder mit dem Hang zum Bleifuß nachliefert.

Apropos Geschwindigkeit – oder eher das Gegenteil davon: Wer es lieber beschaulich bis entschleunigt hat, kann sich mit einem Cozy Game wie Stardew Valley zusammen mit einer Schmusedecke auf der Rückbank einkuscheln. Aber Vorsicht: Update 1.6 von Stardew Valley bestraft Tricksereien jetzt mit einer düsteren Szene.

Quellen: Nexus Mods / @ BlahBlahDEEBlahBlah, YouTube / @ JL, DSOGaming