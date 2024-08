Fallout 4: Mysteriöser Geheimraum mit unglaublichen Schätzen jetzt entdeckt

Fallout 4 mag vor fast zehn Jahren erschienen sein, doch bis heute, im Jahr 2024, erfreut sich das Rollenspiel aus dem Hause Bethesda anhaltender Beliebtheit. Dabei nimmt Part 4 in der traditionsreichen Rollenspiel-Reihe eine Sonderposition ein: Gerade alteingesessene Fans vermissen die breiter aufgestellten Rollenspielmechaniken aus Fallout 3, während der vierte Teil aus der Hauptreihe durch seine Zugänglichkeit speziell Fallout-Neulinge ansprechen dürfte.

Und trotzdem: Wer sich durchs Commonwealth in Fallout 4 kämpft, sollte mit seinen Ressourcen haushalten, um in der knallharten RPG-Welt zu überleben – virtuell gesprochen. Wer keine hunderten Stunden Spielzeit investieren möchte, um Item-Management & Co. zu perfektionieren, oder sowieso nichts von Fairplay hält, kann einen ganz spezieller Cheat ausnutzen.

Mit Cheat-Code zum geheimen Entwicklerraum in Fallout 4

Zugegeben: Der Cheat, den wir euch hier präsentieren, ist nicht neu – nicht nur für Fallout 4, sondern überhaupt für Bethesda-Titel. Denn Skyrim hatte ihn, Oblivion hatte ihn – und Fallout 4 hat ihn auch: den sogenannten Entwicklerraum (im Englischen: Developer Room).

Was ihr in diesem geheimnisvollen Örtchen findet? Laut Internet jedwede Gegenstände, die es in Fallout 4 gibt. Wir sind für euch die Extrameile gegangen, haben uns selbst in dem Raum umgesehen. Ob sich dort wirklich „jeder einzelne Gegenstand“ befinden, wie beispielsweise unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Gamespot damals getitelt haben, wissen wir nicht mit abschließender Sicherheit. Wohl aber wurden wir ansichtig: Einer Reihe von Poweranzügen und dutzenden Kästen, vollgestopft mit verschiedensten Gegenständen.

In den Raum gelangt ihr, indem ihr mit Taste Ö (deutsche Tastatur) die Kommandozeile in Fallout 4 öffnet. Danach gebt ihr folgendes ein – oder kopiert die Buchstaben einfach direkt hier raus: coc qasmoke. Und schon sollte es euch in bewussten Raum verschlagen. Übrigens: Nachdem ihr euer Inventar nach Lust und Laune vollgestopft habt, verlasst ihr den Entwicklerraum wieder über das Aufrufen der Kommandozeile – und darauffolgender Eingabe von coe 1 1. Eure Eingaben müsst ihr natürlich stets mit der Enter-Taste bestätigen.

Wie gelangen Konsolen-Spieler in geheime Räume?

So funktioniert das Ganze also für PC-Spieler*innen, aber wie springen Konsoleros in solche Räume? Schließlich gibt es für die Konsolenversionen keine aufrufbare Kommandozeile. Des Rätsels Lösung sind herunterladbare Mods, mit denen ihr derlei Räume nach Herzenslust plündert. Wie das mit den trickreichen Mods in Fallout 4 funktioniert, erklärt euch ein YouTuber wie NightWolf in einem ausführlichen, über 10-minütigen Video.

