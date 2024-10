Fallout: der berühmte Hollywood-Star im Ödland – und 4 weitere Spitzen-Cosplays

Wenn eine Spieleserie aus dem Hause Bethesda das Prädikat „unverwüstlich“ verdient, muss es Fallout sein. Die Hauptreihe bringt es dieser Tage auf vier Hauptteile, Obsidian Entertainment hat mit Fallout New Vegas vor über zehn Jahren einen absoluten Fan-Liebling aus dem Boden gestampft – und wir aller fiebern der zweiten Staffel der Amazon-Serie entgegen.

Wie sich die Zeit vertreiben, bis sich Bethesda-Chef Todd Howard doch mal dazu entschließt, handfeste Informationen zu einem Fallout 5 von der Leine zu lassen? Wir schlagen ganz ungeniert fünf Ödland-Cosplays vor, bei dem sich talentierte Fans ordentlich ausgetobt haben. Unsere Favoriten: Jessica Day alias Zooey Deschanel, die es plötzlich als Vault-Bewohnerin ins Commonwealth verschlägt.

#5: New Girl mitten in Fallout

Erinnert sich noch jemand an die Sitcom New Girl? Die Fernsehserie, aufgebaut rund um die berühmte Schauspielerin Zooey Deschanel, lief von 2011 bis einschließlich 2018. Erzählt wurden die Irrungen und Wirrungen der Grundschullehrerin Jessica Day in insgesamt sieben Staffeln – und spricht damit nicht zwingend die Kernzielgruppe Gamer*innen an. Umso ulkiger ist es, wenn sich eine reichweitenstarke Cosplayerin wie Angelica Treae als Jessica Day in Schale (sprich: in den quietschblauen Drillich) wirft und schockiernd authentisch jedwede Manierismen der fiktiven Figur Lehrkraft ins Ödland überführt.

#4: Der Ghul im Cosplayer

Das nächste Cosplay geht auf die Kappe von Reddit-Nutzer stoosh5. Was wir zu sehen bekommen, könnte weiter nicht von der Gute-Laune-Welt eines New Girl entfernt sein. Stattdessen blickt uns entgegen: ein garstiger Ghul, der Walton Goggins aus der Amazon-Serie ernstzunehmende Konkurrenz macht. Beeindruckend: Das Make-up wirkt filmreif – denn Ghul-typisch ist die Nase abgefault, die Haut sieht eher ungesund aus und auch der ikonische Cowboyhut aus der Serienvorlage fehlt nicht. Eine beeindruckende Hommage, welche die Kreativität der Fans beeindruckend demonstriert.

#3: Railroad-Cosplay von Kamui

Kamui ist nicht nur eine bekannte Cosplayerin mit enormer Reichweite (rund 1,1 Millionen Follower*innen weiß ihr Instagram-Aufritt zu versammeln), sie ist auch Fallout-Fangirl – wie nachstehende, vierteilige Bildergallerie unter Beweis stellt. Und ohne in Superlative zu verfallen: Dieses Outfit macht alles richtig, um authentisch rüberzukommen; vom Gleisgewehr der Railroad-Fraktion, der stylischen Sonnenbrille, dem typischen blau-gelben Dress schreit alles: „Fallout!“ – aber noch um einige Kronkorken cooler als sonst.

Apropos: Wer an Kamuis Werk gefallen findet, die Frau wirft sich auch im Stile von World of Warcraft, Zenless Zone Zero oder Final Fantasy in Schale.

#4: Fallout 76 mit 3D-Drucker

Mit geheimnisvollen Schauwerten geht’s weiter auf Reddit, wo Nutzer*in babookluke die Secret Service-Rüstung aus Fallout 76 aufträgt. Entstanden ist diese verblüffend aussehende Fan-Kreation übrigens auch mit dem 3D-Drucker – etwa, um Waffe The Fixer nachzubauen. In den Kommentaren zum Posting jedenfalls zeigt sich die Community euphorisiert. Wortmeldungen wie „Das ist mehr als unglaublich“ und „Von besserer Qualität als einige der Outfits, die wir in der Fernsehserie sehen“ zollen Beifall.

Wir meinen: babookluke sollte mal die Stellenausschreibungen bei Amazon durchforsten. Womöglich suchen Jonathan Nolan und Konsorten noch ein*e Kostümbilder*in?

#5: Vom Wohnzimmer in die Amazon-Serie

Das Schlusslicht dieser Auflistung hat es dann tatsächlich geschafft: den Sprung auf die Mattscheibe und in die Streaming-Serie zu Fallout. Das unterm Pseudonym bekannte Duo NoSleepTillCosplay bastelte den MOX-13 Assaultron – ein Fiesling, der sich bei Spieler*in von Fallout 4 ins Langzeitgedächtnis eingebrannt haben dürfte. Beeindruckende Schauwerte, detailverliebte Kostüme – dieselben anscheinend auch Hollywoodgrößen überzeugt hat, denn dieselbe Verkleidung legte ihren Auftritt in Episode zwei der ersten Fallout-Staffel hin.

Zwar nur für einige Augenblicke, aber wer kann schon von sich behaupten, dass seine Fan-Liebe direkt von den Filmemacher*innen dermaßen honoriert wurde?

Apropos Fallout: Vor kurzem hat sich Fallout-Mastermind Timothy Cain wieder gemeldet – und klargestellt, dass Fallout weniger antikapitalistischen Subtext hat, als Fans bisher angenommen haben.

Quellen: TikTok / @Angelica Trae, Reddit / @stoosh5, @babookluke, Instagram / @kamuicosplay, Twitter / @NoSleepCosplay