Fallout-Serie: Lucy gibt erschöpfendes Update – „500-mal einen Berg hinauflaufen“

Dass die Erfolgsserie Fallout für eine zweite Staffel zurückkehren wird, wissen wir spätestens seit April dieses Jahres. Damals kommunizierte Amazons Prime Video mitunter via Twitter: „Fallout wird für eine Staffel 2 zurückkehren“. Abgesehen von Kalifornien als Drehort, New Vegas als denkbarer Schauplatz und dass die Geschichte unserer Hauptfiguren Lucy MacLean, Maximus, Der Ghul und Konsorten weitererzählt wird, wissen wir aktuell wenig Handfestes.

Lisa Joy und Jonathan Nolan, zwei der federführenden Macher*innen hinter den Kulissen der Fallout-Serie, verkündeten nicht kleinlaut zu ihren Plänen für Staffel 2: „Wir können es nicht abwarten, die Welt wieder in die Luft zu jagen!“ Das sind große Worte – und was macht in der Zwischenzeit Hauptdarstellerin Ella Purnell alias Lucy MacLean? Auch bei ihr gibt es große Pläne. Oder eher: viel zu laufen und raufzuklettern.

Fallout Staffel 2: Ella Purnell rennt und rennt und rennt und …

Bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen des namhaften Branchenblatts Variety ist vor einigen Tagen ein ausführliches Portrait zu Ella Purnell erschienen. Im Verlauf des Artikels gewährt die Frau Einblicke in den Entstehungsprozess der (sehr empfehlenswerten) Thriller-Komödie Sweetpea, wie sie ihren Weg als Produzentin findet und sich für Fallout Staffel 2 vorbereitet. Sobald Frau Purnell den Pressezirkus zur Veröffentlichung der Mini-Serie Sweetpea erfolgreich abgeschlossen hat, wird sie sich wohl für die Dreharbeiten von Fallout Staffel 2 vorbereiten.

Diese sollen nächstes Jahr starten – doch zum jetzigen Zeitpunkt ist die Schauspielerin hinter Lucy MacLean noch weniger bewandert zu aktuellen Entwicklungen im seriellen Ödland. Was die physische Fitness angeht, dürfe sie jedoch fit fürs Ödland sein. Denn sie sagt:

„Ich habe nichts gelesen [über Staffel 2]. Ich bin sehr unvorbereitet. […] Meine einzige Vorbereitung besteht bisher darin, dass ich versuche, zu trainieren – und das auch nur, weil ich weiß: In sechs Monaten werde ich 500-mal einen Berg hinauflaufen und versuchen, keinen Asthmaanfall zu haben.“ Ella Purnell (Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin)

Ella Purnell alias Lucy MacLean: Bereit für Staffel 2 von Fallout

Wenn Ella Purnell zum Zeitpunkt jetzt noch nicht im Bilde zu Drehbüchern und -plänen zu Staffel 2 von Fallout ist, sollte Fans nicht missmutig stimmen. Immerhin ist bereits verbrieft: Bei Staffel zwei soll es sich um keine Anthologie-Serie handeln – die Geschehnisse und Charaktere aus der ersten Staffel werden demnach in der neuen Season weitererzählt. Zudem: Die Aussage „in sechs Monaten“ lassen zu Spekulationen dahingehend ein, wann es mit den Dreharbeiten zu Staffel 2 tatsächlich losgehen könnte.

Jedenfalls baut Purnells Zitat Zuversicht auf. Zumindest, was die körperliche Konstitution angeht, wird die Künstlerin in ihrer Paraderolle aus Lucy MacLean gewappnet sein – wenn es bei den Dreharbeiten wieder über das unwegsame Terrain des Ödlands geht. Apropos Postapokalypse: Wusstet ihr schon, dass Walton Goggins als Ghul in der Fallout-Serie ausgepackt hat – mit der Aussage: „Es gibt einen Moment, der mich zutiefst bewegt hat“?

Quelle: Variety