Fallout-Serie: Überraschende Neubesetzung – Bekannter Standup-Comedian könnte in Staffel 2 mitspielen

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Fallout-Serie von Prime Video stehen kurz bevor, und es gibt spannende Neuigkeiten für Fans. Berichten zufolge wird ein Eternals-Star und Standup-Comedian in einer noch unbekannten Rolle zur Besetzung stoßen.

Diese Information stammt aus dem Newsletter des Brancheninsiders Jeffrey Sneider, der in der Vergangenheit oft mit seinen Vorhersagen richtig lag – etwa bei der Besetzung des Fantastic Four-Casts. Prime Video hat das Gerücht allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Fallout-Serie mit Comedy-Star?

Kumail Nanjiani ist vor allem Marvel-Fans bekannt, da er in Eternals die Rolle des Kingo spielte. Doch auch abseits des MCU hat er sich mit Auftritten in Filmen wie The Big Sick und Serien wie Silicon Valley, The Boys und Obi-Wan Kenobi einen Namen gemacht. Welche Rolle er in Staffel 2 der Fallout-Serie übernehmen könnte, bleibt vorerst ein Geheimnis, wie GamesRadar unter Berufung auf den genannten Newsletter berichtet.

Die Produktion der neuen Episoden hätte eigentlich schon Anfang Januar beginnen sollen, wurde jedoch durch die Waldbrände in Kalifornien leicht verzögert. Nun scheinen die Dreharbeiten unmittelbar bevorzustehen, wenn sie nicht sogar schon gestartet sind.

Neben Nanjiani sorgt ein weiterer prominenter Neuzugang für Aufmerksamkeit: Macaulay Culkin, der als „verrückter Genie-Typ“ bestätigt wurde.

Was passiert in Fallout, Staffel 2?

Konkrete Details zur Handlung von Staffel 2 der Fallout-Serie sind bislang tatsächlich noch sehr rar. Jonathan Nolan, der das erfolgreiche Format zusammen mit Lisa Joy entwickelt, versprach jedoch, dass die neuen Folgen noch umfangreicher und ambitionierter werden.

Es sollen mehr Monster, neue Umgebungen und weitere Fraktionen eingeführt werden, an denen das Team derzeit arbeitet. Diese Versprechen dürften bei Fallout-Fans die Vorfreude weiter anheizen.

