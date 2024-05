Stardew Valley trifft Breath of the Wild: Infos zu bevorstehendem Cozy Game

Für das Ernte-Erlebnis muss sich schon lang niemand mehr die Finger schmutzig machen: In das Farmleben lässt sich nämlich auch rein virtuell durch Videospiele wie Stardew Valley und Co. einsteigen.

Das grundlegende Spielprinzip wurde mittlerweile schon ausgiebig bedient, aber neue Interpretationen des Genres können weiterhin das Interesse virtueller Hobby-Gärtner*innen wecken. Darin will sich auch Tales of Seikyu versuchen, mithilfe zusätzlicher Elemente, die stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnern.

Magische Tierwesen und wie ihr sie in Tales of Seikyu einsetzt

Schon mal darüber nachgedacht, dass die Feldarbeit mit Gießkanne und Harke sich ziemlich unspektakulär anfühlt? Durch eine solche oder ähnliche Fragestellung muss die Konzeption von Tales of Seikyu ins Rollen gekommen sein. Anders als in klassischeren Umsetzungen des Farming-RPGs reicht hier nicht bloß das Standard-Werkzeug, um die Rüben aus der Erde zu treiben: Zum Umgraben des Bodens nehmen Spieler*innen beispielsweise die Gestalt eines Wildschweins an und verwandeln sich zum Wässern in einen dicken Schleimtropfen.

Aber auch außerhalb des Anbaus finden die unterschiedlichen Gestalten ihren Einsatz: Zum Beispiel beim Freiflug im Vogel-Modus über Landschaften aus der japanischen Showa-Zeit oder um diese zu Fuß beziehungsweise vertikal per Rankengriff nach versteckten Rätseln und Schätzen abzusuchen. Dabei sind Begegnungen mit dem ein oder anderen kampflustigen Wesen nicht ausgeschlossen. In ähnlicher Ausführung kennt man diese offenen Erkundungstouren auch aus Zelda: Breath of the Wild, von dem wohl einige Elemente inspiriert sind.

In Tales of Seikyu ein eigenes Hotel eröffnen – und mit etwas Glück die große Liebe finden

Natürlich sind Spieler*innen im Feenland Seikyu nicht allein unterwegs, Bewohner*innen unterschiedlicher Hintergründe und äußerer Erscheinungen nennen die Gegend ihr Zuhause. Für deren Komfort bietet die obligatorische Farm ein angrenzendes Hotel, das ausgebaut und in Schuss gehalten werden muss. Die Gäste verlangen nicht nur nach einem warmen Schlafplatz, sondern freuen sich auch über frisch gekochtes Essen aus der Küche.

Nach der Arbeit bleibt aber noch genug Freizeit, in der einsame Farmer*innen nach einer besseren Hälfte oder platonischer Gesellschaft Ausschau halten können. Zu den potenziellen Kandidaten zählen unter anderem Charaktere wie Otter Torleone, Vogel-Dame Amabie und eine größere Auswahl der Sorte Mensch.

Tales of Seikyu hat im Februar 378.000 Dollar aus einer Kickstarter-Kampagne rausholen können. Jetzt geht es geradewegs weiter in Richtung Release, der sogar noch in diesem Jahr über die Bühne gehen soll. Die Plattformen Steam, PlayStation, Xbox und Switch sollen dabei bedient werden. Falls ihr schon jetzt neues Cozy Game-Futter benötigt, könnte das Animal Crossing-ähnliche Cozy Caravan vielleicht etwas für euch sein.

Quelle: Steam / Tales of Seikyu