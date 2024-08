Final Fantasy 16: PC-Version steht in den Startlöchern – Demo bereits draußen

Über ein Jahr nach der Erstveröffentlichung auf der PlayStation 5 geht das RPG-Epos Final Fantasy 16 den nächsten Schritt und beglückt demnächst auch PC-Spieler*innen. In einer Standard- sowie einer Complete Edition könnt ihr euch schon in September mit Clive Rosfield auf die phantastische und spektakuläre Reise durch das Reich Valisthea machen.

Final Fantasy 16: DLC-Rabatte und Vorbesteller-Boni

Sowohl über Steam als auch den Epic Games Store könnt ihr Final Fantasy 16 ab sofort vorbestellen und ab dem 17. September spielen. Die Standard Edition für 49,99 Euro beinhaltet das Hauptspiel, die Complete Edition für 69,99 Euro zusätzlich noch die beiden DLCs Echoes of the Fallen und The Rising Tide. Natürlich können die beiden Erweiterungen auch im Nachhinein dazugekauft werden.

Wer neugierig, aber noch nicht überzeugt ist, kann sich ab sofort schon mal eine Demo herunterladen. Diese umfasst den Prolog des Spiels mit circa zwei Stunden Laufzeit. Dessen Spielstand lässt sich danach auch ins Hauptspiel mitnehmen. Zudem könnt ihr den Modus Esper-Probe austesten, in dem ihr in actionreiche Esper-Kämpfe mit verschiedensten Fertigkeiten eintauchen könnt.

Für Vorbesteller des Hauptspiels gibt es als Belohnung ein paar Goodies: das Schwert Mutklinge, die Notenrolle „Sixteen Bells“ sowie den Cait Sith-Talisman, mit dem ihr im Kampf einen Gil-Boost bekommt. In einem Monat könnt ihr dann auf dem PC den bis dato letzten Teil der Hauptreihe des beliebten Fantasy-JRPGs starten. Wenn ihr wissen wollt, wie Final Fantasy 16 dereinst auf der PlayStation 5 bei uns im Test abgeschnitten hat, könnt ihr ja hier mal reinschauen.

Quellen: PM, YouTube / Square Enix DE