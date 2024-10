Final Fantasy 16 soll auf die Xbox kommen – So steht es um den Release

Dass man mit Final Fantasy 16 irgendwann den Sprung auf Microsofts Spielekonsolen wagen will, ist mehr oder minder ein offenes Geheimnis. Doch wann erfolgt der Xbox-Release?

Zu dieser Frage äußert sich nun Square Enix selbst und gibt wartenden Fans ein Update. So wolle man Final Fantasy 16 tatsächlich auf die Plattformen der Konkurrenz hieven.

Final Fantasy 16: Square Enix hält an Xbox-Release fest

Im Gespräch mit den Kollegen von Video Games äußert sich Square Enix‘ Naoki Yoshida, besser bekannt als Yoshi-P, seines Zeichens Produzent von Final Fantasy 16 und 14, zum vermeintlich geplanten Xbox-Release des jüngsten Ablegers der Hauptreihe. Ihm zufolge sollen Fans die Hoffnung, dass es der Titel auf die Konsolenkonkurrenz schafft, nicht aufgeben.

„Natürlich haben wir die PC-Version des Spiels angekündigt, also blicken wir auch auf die Xbox-Version, wir wollen es auf der Xbox releasen“, erklärt Yoshida wortgenau. „„Aber wenn es um die Einzelheiten geht, z. B. wann das Spiel verfügbar sein wird und so weiter, sind wir nicht in der Lage, etwas zu sagen. Aber natürlich möchte ich sagen, dass es nicht so ist, als gäbe es keine Hoffnung, und wir wollen das sehr wohl erreichen. Die Spieler sollten also ihre Hoffnungen nicht aufgeben.“, so heißt es weiter seitens des Producers.

Das actiongeladene Rollenspiel erschien im Juni des vergangenen Jahres als PS5-exklusiver Titel, der Release der PC-Version erfolgte erst im letzten Monat. Obwohl wir Final Fantasy 16 in unserem Test ebenso wie ein großer Teil der Kritiker und Kritikerinnen dank seiner packenden Geschichte, dem dynamischen Kampfsystem und der gigantisch inszenierten Esper-Schlachten als „Fest für Augen, Ohren und Finger“ beschrieben, eröffnete Square Enix jüngst, dass der Titel kommerziell hinter seinen Erwartungen zurückblieb. Ebenso steht es um den zweiten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Reihe.

So wundert es wenig, dass Square Enix künftig eine alternative Strategie fahren will, was eben auch die Releases auf multiplen Plattformen miteinbezieht. Außerdem wolle man Spiele in der Zukunft auf eine völlig andere Art entwickeln – womit auch Final Fantasy in einem völlig neuen Licht erstrahlen könnte.

Quellen: Video Games