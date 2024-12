Find Love or Die Trying: Tödliche Dating-Sim jetzt auch auf Konsolen erhältlich

Battle Royale, Hunger Games, Danganronpa und Squid Game: Der Kampf auf Leben und Tod im Rahmen einer Game Show übt seit jeher eine besondere Faszination auf mich aus. Aber natürlich sind auch Abweichungen von der traditionellen Formel eine schöne Abwechslung und da kommt Find Love or Die Trying gerade recht.

Ursprünglich bereits 2021 für den PC erschienen, hat es die Visual Novel rund um eine Game Show, bei der Pech in der Liebe den Tod bedeutet, nun auch auf die Nintendo Switch, die PlayStation und die Xbox geschafft. Find Love or Die Trying vereint Romance und Thriller – und konnte mich trotz des vermutlich geringen Budgets in seinen Bann schlagen.

Find Love or Die Trying: Single sterben, Pärchen leben

Wer unseren „Was spielt die Redaktion im November“-Artikel gelesen hat, weiß bereits, dass ich momentan von einem textbasierten Abenteuer in das nächste hüpfe. Nach Slay the Princess und Disco Elysium stand mir allerdings der Sinn nach weniger philosophischer Unterhaltung, weshalb mich Find Love or Die Trying mit seiner spannenden Prämisse vor den Bildschirm gelockt hat.

Als Kandidat einer Game Show habe ich die einfache Wahl: Entweder ich überzeuge eine von fünf Teilnehmerinnen davon, mich zum Altar zu begleiten oder ich beiße ins Gras statt in eine Hochzeitstorte. Die Einsätze sind also denkbar hoch und ich habe nur zwei Dates Zeit, um die Wissenschaftlerin, Sportlerin, Millionenerbin, Gamerin oder Bäuerin von meiner Wenigkeit zu überzeugen.

Zugegeben, Dating-Sim-typisch schwärmen die fünf gefühlt schon von mir, bevor sie mich überhaupt getroffen haben. Aber die Charaktere sind überraschenderweise gar nicht so oberflächlich und klischeebehaftet geschrieben, wie ich zunächst befürchtet hatte, sondern besitzen tatsächlich einen Hauch von Persönlichkeit – so weit wie das im Rahmen einer rund fünfstündigen Visual Novel eben möglich ist.

Da passt es dann auch ins Bild, dass sich Find Love or Die Trying Mühe gibt, progressiv zu sein. Obwohl die potenziellen Partnerinnen alle Frauen sind, könnt ihr euch am Anfang aussuchen, ob ihr männliche, weibliche oder geschlechtsneutrale Pronomen verwenden wollt. Lobenswert, ist doch gerade das Genre der Dating-Sims in vielerlei Hinsicht noch sehr konservativ unterwegs.

Simple Präsentation, spannende Story

Ich kann euch nicht verübeln, wenn euch Find Love or Die Trying auf den ersten Blick nicht abholt: Die Charaktere sind hübsch, aber generisch und müssen sich, vor allem im Nintendo eShop, gegen dutzende KI-generierte Konkurrenten durchsetzen, die euch mit ihrer schieren Masse ersticken wollen. Auch beim Spielen merkt man, dass sich das Budget in Grenzen hielt: Die Menüs sind zweckdienlich, es gibt keine Sprachausgabe und selbst das Weiterklicken des Textes geht stumm von statten.

Dafür versteckt sich hinter der etwas langweiligen Fassade durchaus eine spannende Story, die schon früh neugierig macht und dann im Spielverlauf die ein oder andere Wendung serviert, mit der ich in der Art ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte. Erwartet hier kein Doki Doki Literature Club, denn Find Love or Die Trying ist zum einen ab 12 Jahren freigegeben und will zum anderen gar nicht die Meta-Ebene des Genres kommentieren.

Moderatorin Kat macht ernst: Wenn ihr nicht mitspielt, erwartet euch am Ende der Show der Tod. Credit: Ratalaika Games / Sunseeker Games

Trotzdem konnte mich das Spiel gelegentlich überrumpeln, in dem es eine neue Richtung einschlug, ohne dabei die grundlegende Prämisse völlig über den Haufen zu werfen. Entscheidungen müsst ihr auf dem tödlichen Pfad durch die Game Show natürlich auch treffen, die meisten von ihnen sind aber leider trotz verschiedener Enden reine Augenwischerei.

Zusätzliche Konsolengebühr

Wollt ihr nun selbst überprüfen, ob ihr im Angesicht des Todes die wahre Liebe finden könnt, könnt ihr Find Love or Die Trying auf dem PC und allen Konsolen erstehen. Ein Ticket zur Game Show ist je nach Plattform allerdings unterschiedlich teuer.

Werden bei Steam nur 4,99 Euro fällig, müsst ihr auf der Switch, Xbox und PlayStation zwangsweise das Wallpaper und Songs enthaltende Fan Pack mitkaufen, was den Preis auf 12,99 Euro hochtreibt. Das ist nur knapp günstiger als ein beliebter Open World-Shooter gerade beim Black Friday.

