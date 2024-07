Frühes Werk von One Piece-Mangaka gehört jetzt offiziell zum Kanon

Der Anime zu One Piece feiert dieser Tage sein 25-Jähriges und hat die Schallmauer von 1.100 Folgen längst durchbrochen. Zur Live-Action-Adaption auf Netflix laufen die Dreharbeiten für die zweite Staffel und ein Reboot des Anime, der sich vor allem durch schnelleres Pacing auszeichnen soll, ist ebenfalls in Arbeit.

Doch damit nicht genug: Ein One-Shot von One Piece-Mangaka Eiichiro Oda, der ursprünglich Mitte der 90er entstand, könnte jetzt als Anime adaptiert werden. Und er schlägt sogar einen Bogen zu den letzten Ereignissen im Piratenabeteuer.

Monsters-Protagonist tauchte schon in One Piece auf

Die Kurzgeschichte Monsters wurde 1994 von Oda geschrieben und gezeichnet, drei Jahre bevor er mit One Piece sein großes und fast lebensfüllendes Werk begann. In der Story um einen Drachentöter verwirklichte der Mangaka seinen Wunsch nach einer Geschichte, die den Weg eines Samurai mit mittelalterlichem Rittertum und „einer Prise Wild West“ verbindet. Monster wurde auch in Deutschland in einem Sammelband veröffentlicht, in dem unter anderem auch mit Romance Dawn die offizielle Vorgeschichte zum Piraten-Manga One Piece steckt.

Hauptfigur von Monsters ist der Samurai Ryuma – Fans von One Piece hatten sofort eine Verbindung gezogen, als in diesem Manga ebenfalls ein Samurai mit diesem Namen auftauchte. Er war allerdings einer der untoten Kämpfer im Gefolge von Gecko Moria auf Thriller Bark; Oda bestätigte jedoch später, dass es sich um denselben Charakter handelt. Die Schlussfolgerung, dass die Handlung von Monsters mehrere Jahrhunderte zuvor in Wa No Kuni stattgefunden hat – der Heimat des Ryuma aus One Piece – liegt daher nahe. Zumal sogar erwähnt wird, dass Ryuma einst einen Drachen erlegt hat.

Dass das Reich in der Handlung des Piratenabenteuers ebenfalls von einem Drachen terrorisiert wird, verstärkte für viele diese Annahme. Allerdings war Ryuma zu Lebzeiten auch viel auf Reisen. „Da der Wa No Kuni Arc in jetzt abgeschlossen und die letzten Verbindungen zur Thriller Bark hergestellt wurden, habe ich beschlossen, Monsters zu einer offiziellen Nebenstory von One Piece zu machen“, sagte Oda in einem Interview. „Und ich habe das Okay zu einer Anime-Umsetzung gegeben.“

Ob es in Form eines Films oder einer Mini-Serie – Monsters verfügt mit Cyrano, Flair und D.R. über einige Charaktere, denen man eine interessante Story auf den Leib schneidern kann – geschehen wird, ist aber nicht bekannt. In Japan ist derweil eine vollständig colorierte Version von Monsters auf den Markt gekommen. Und dass ein Stück von One Piece auch in einem kommenden Videospiel-Hit mit Samurai-Thema steckt, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Eiichiro Oda. One Piece Band 47 / Wanted!, Twitter / @newworldartur