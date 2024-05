Genshin Impact: Was schon vor dem Livestream zu Update 4.7 bekannt ist

Der Gacha-Gigant Genshin Impact zeigt sich demnächst mit frischer Software: Update 4.7 macht sich bereit, eine weitere Schippe neuer Inhalte abzuladen. Erste Ankündigungen und die üblichen Leaks konnten schon im Vorhinein ein Bild der Neuerungen zeichnen.

In einem bevorstehenden Livestream soll der Vorhang dann endgültig fallen. Reinschauen lohnt sich nicht nur, um Neugierde zu stillen, es werden auch wieder Goodies in Form von speziellen Event-Codes verteilt.

Charaktere, Events, Release und mehr: Das erwartet euch in Genshin Impact Version 4.7

Stillstand kennen Liveservice-Games wie Genshin Impact nicht: Der Fahrplan sieht vor, regelmäßig die Segel zu setzen, um neue Inhalte zu erschließen. Auf diesem Kurs lautet das nächste Ziel des Free-to-Play-Spiels Update 4.7, zu dem schon einige Details im Gespräch sind. Bestätigt hat HoYoverse davon unter anderem die Neuzugänge unter den spielbaren Charakteren.

Diese drei Figuren möchten sich bald zu eurem Team zählen:

Clorinde – Electro

Sethos – Electro

Sigewinne – Hydro

Ebenfalls gesichert ist die Existenz kleinerer Anpassungen, welche das Spielerlebnis verbessern sollen. Im Fokus stehen dabei vor allem Änderungen an der Anzahl an Items, die Spieler*innen mit sich führen können. Beispielsweise erhöht sich die maximale Menge an ursprünglichem Harz auf 200, während die Anzahl von Erz zum Schmieden und Materialien für Figuren-EP und zur Verstärkung von Artefakten künftig ebenfalls steigt. Nicht nur mehr Zeug, auch mehr Freund*innen sind möglich: Davon werden ganze 100 Stück genehmigt.

Gemunkelt wird aktuell noch über die anstehenden Events, welche Genshin Impact ab 4.7 erweitern sollen. Leaks von @Genshin_Intel nach zu urteilen, sind zusätzlicher Content wie ein Wasserkanonen-Shooter, Mob gegen Mob Tower-Defense, ein Minispiel im Stil von Super Mario und ein Ereignis mit der Beschreibung kill-with-mechanics geplant. Darüber hinaus kommen angeblich auch neue Endgame-Inhalte in Form des Imaginarium Theaters und ominöse Extras mit Charakter Dainsleif zu Genshin Impact.

Am 24. Mai 2024 plant HoyoVerse einen Livestream mit weiteren Infos zu Update 4.7 zu veranstalten. Zuschalten können sich alle Neugierigen ab 14:00 über den offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal von Genshin Impact. Im Laufe der Veranstaltung gibt es den ein oder anderen Gutscheincode, so wie weitere Leckerlis abzugreifen. Solange Genshin gedenkt, seinen bisherigen Zeitplan bezüglich Updates einzuhalten, wird 4.7 voraussichtlich am 5. Juni 2024 online gehen. Mobile Anime-Action bietet demnächst übrigens auch One Piece, nur leider nicht für alle Fans.

