Gewinnspiel: Sichert euch eine Collector’s Edition von Destiny 2: Die finale Form

Am 4. Juni 2024 ist es soweit: Mit der Erweiterung Die finale Form vollendet Bungie die zehnjährige Licht- und Dunkelheit-Saga von Destiny 2. Damit schließt sich ein großes Kapitel, auch wenn der Online-Shooter in Zukunft weiterhin frische Inhalte erhalten soll.

Vorher geht es aber erst einmal in den Kampf gegen den Zeugen und dafür müsst ihr erstmals in das Innere des Reisenden vordringen. Falls es euch schon in den Fingern juckt, ihr eure digitale Version bereits sicher habt, aber eigentlich auch gerne die Collector’s Edition besitzen wollt: Verzagt nicht, sondern beteiligt euch an unserem Gewinnspiel.

Destiny 2: Die finale Form – Das müsst ihr machen, um am Gewinnspiel teilzunehmen

Zusammen mit Bungie verlosen wir ein Exemplar der mittlerweile fast ausverkauften Collector’s Edition von Destiny 2: Die finale Form. Das Paket umfasst dabei folgende Inhalte:

Nachbau des Turms aus Destiny inklusive LED-Lichter & Sound (202mm x 173mm x 258mm)

Miniaturfiguren von Zavala, Ikora & Cayde-6

Autogrammbuch

Einführungsschreiben

Charakterfotografien

Vanguard Missionspatch

Exklusives Destiny 2 Emblem

Digitaler Soundtrack von Destiny 2: Die finale Form

Wer vor allem Nostalgie für den ersten Social Space von Destiny empfindet, sollte sich die Collector’s Edition nicht entgehen lassen. Mit etwas Glück, wird sie auch schon bald bei euch im Regal stehen, sofern ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt.

Alles was ihr dafür tun müsst? Schreibt uns bis zum 31. Mai 2024 (23:59 Uhr) eine E-Mail an 4p@funkemedien.de mit eurem Namen und eurer Adresse und verratet darin, welches Element aus Destiny 2 euch am ehesten verkörpert. Kleiner Tipp: Zur Auswahl stehen Solar, Arkus, Leere, Stasis und Strand. Die einfallsreichste Einsendung gewinnt und wird per E-Mail benachrichtigt, Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr unten.

Teilnahmebedingungen

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die FUNKE Digital GmbH, Friedrichstraße 70, 10117 Berlin (nachfolgend „FUNKE“ genannt). Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Registrierung zum Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.

Teilnahme

Zur Teilnahme am Gewinnspiel genügt eine E-Mail mit den gewünschten Angaben, die im Gewinnspiel-Text genannt werden. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter*innen von FUNKE und Mitarbeiter*innen der mit FUNKE iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Ausschluss von Teilnehmern

Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben bei der Anmeldung kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.

Spielende

Das Gewinnspiel endet am 31.05.2024.

Ermittlung des Gewinners

Der Gewinner wird von der Redaktion unter den kreativsten Einsendungen ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.

Sonstiges

FUNKE behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels gefährden.

Datenschutz

Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und gespeichert. Weitere Informationen findet ihr in unseren Datenschutzbestimmungen.