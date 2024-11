Go-Go Town: Entsetzlich knuffiges Cozy Game mit brandneuem Update – „episches Crossover“

Einmal im Leben Bürgermeister*in sein, das wär’s, oder? Gesagt, gespielt: In Go-Go Town! wird’s nicht nur Cozy Game-typisch knuffig, spielerisch bekommt ihr auch eine Städtebausimulation aufgetischt. Geschäfte hochziehen, Personal einstellen oder eine effiziente Lieferkette basteln fallen in euren Verantwortungsbereich. Hört sich eher nach knochenharter Arbeit für die sympathische Betriebswirtin von nebenan an? Vielleicht.

Womöglich ist Go-Go Town! in Wahrheit aber auch ein Bausimulations-Blockbuster, der sich nicht zuletzt dank Kuschel-Optik seine durchschnittlich „sehr positiven“ Rezensionen auf Steam gebührend verdient hat. Nicht unwahrscheinlich, schließlich hat das verantwortliche Entwicklungsstudio mit Grow: Song of the Evertree oder Yonder: The Cloud Catcher Chronicles zwei weitere, sehr positiv rezensierte Titel im Portfolio. Zurück zu Go-Go Town: Für das Spiel wurde jetzt also ein großes Update angekündigt.

„Go-Go Town!“ x „Dinkum“: Clash of the Cozy Titans

Das Update betrifft ein „episches Crossover“, wie es auf Steam heißt, und zwar zwischen Go-Go Town und dem Cozy Game Dinkum. Hintergrund dazu: Dinkum ist eine ebenfalls quietschbunte Lebenssimulation, die euch in den australischen Busch entführt. In der Wildnis baut ihr dann euer Zuhause auf und kümmert euch um monströse Wombats. Genauso wie Go-Go Town versammelt Dinkum vor allem „sehr positive“ Rezensionen auf Steam. Mit dem Crossover treffen nun also zwei Lieblinge aus dem Cozy Game-Sektor aufeinander.

Parallel zum Zusammenprall der beiden Cozy Games, wurde ein etwas mehr als 30-sekündiges YouTube-Video veröffentlicht, wo entsetzlich niedlich auf Wombats geritten wird, Wombats gestreichelt werden und sonstiger Firlefanz mit Wombats geschieht.

Abseits von Beutelsäugern bietet das Crossover natürlich auch spielerischen Mehrwert. Eine darunter ist eine brandneue Bauoption im Händlerbereich. Sobald ihr diesen Bereich gebaut hat, werden wandernde Händler*innen in eure Stadt gelockt. Hingegen Ted Selly schleppt von Dinkum inspirierte Waren an – Jackaroo-Statuen, Rezepte für Lieblingsspeisen wie Wurstsemmeln und neue, entflammbare Pflanzen, sind nur einige Beispiele.

Was erwartet euch sonst im Cozy-Crossover?

Doch mit Wurstsemmeln wird bei diesem Treffen der Cozy Games nicht Halt gemacht – denn das Crossover bringt auch eine neue Bäckerei mit sich. „Der süße Duft […] wird eure Stadtbewohner das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen“, heißt es in der Beschreibung passenderweise. Und wie es sich für ein amtliches Überkreuzen zweier Erfolgsspiele gehört, spazieren die bekannte Nichtspielercharakter*innen John, Fletch und Irwin aus Dinkum hinein ins Go-Go Town. Aber den ganzen Schabernack erlebt ihr am besten selbst auf Steam.

Apropos entschleunigte Wohlfühlspiele: Sofern ihr mehr über Go-Go Town erfahren wollt, können wir euch nur unsere Auflistung spannender (oder eher: entspannender) Cozy Games für 2024 ans Herz legen. Darin wird euch auch Go-Go Town! vorgestellt.

Quellen: Steam / @Prideful Sloth, YouTube / @CULT Games