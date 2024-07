God of War oder Fallout? Sprecher aus Baldur’s Gate 3 hat große Träume

Er ist einer der schillerndsten und erinnerungswürdigsten Charaktere in Baldur’s Gate 3 – und so ist es auch nicht verwunderlich, dass unter den vielen Preisen, die dieses Spiel abgestaubt hat, auch der „Game Award for Best Performance“ für Neil Newbon in seiner Rolle als Astarion dabei ist.

Diese Rolle hat dem charismatischen Schauspieler sichtlich etwas bedeutet, weshalb er auch gerne wieder in die virtuelle Haut des exzentrischen Vampirs schlüpfen würde – in welchem Rahmen auch immer. Aber auch auf andere große Namen hat er ein Auge geworfen.

Baldur’s Gate 3: Newbon dachte zunächst, der Vampir wäre ein Nebencharakter

Schon vor seiner herausragenden Performance als Astarion in Baldur’s Gate 3 war Newbon kein unbekanntes Gesicht (beziehungsweise unbekannte Stimme) im Videospiel-Business. So stehen zum Beispiel die Rollen als Karl Heisenberg in Resident Evil 8 und als Elijah Kamski in Detroit: Become Human in seiner Vita, für die er auch das Motion Capturing betrieben hat.

In einem Interview mit BAFTA betonte Newbon, dass Astarion seine bisher liebste Rolle war. „Als ich gehört habe, dass er ein Vampir ist, dachte ich zunächst, er wäre ein Antagonist, der wahrscheinlich schnell von der Bildfläche verschwindet. Aber nach dem Vorsprechen sagte man mir, dass er einer der Gefährten sein wird.“ Durch seine gute Ausbildung hätte Newbon auf ein breites Spektrum an schauspielerischem Handwerk zurückgreifen können, um diesen komplizierten Charakter zu formen, in den er auch Eigenheiten und Sichtweisen von einigen guten Freunden einfließen ließ.

Diese Erfahrung und prägende Zeit lässt ihn anscheinend nicht wirklich los und Newbon würde gerne auf die eine oder andere Weise wieder Astarion verkörpern. Auch wenn es zumindest vonseiten Larian Studios, den Entwicklern von Baldur’s Gate 3, keine Fortsetzung geben wird, ist Rechteinhaber Hasbro sehr daran gelegen, ein Baldur’s Gate 4 zu produzieren. Aber ob der Vampir dort eine Rolle finden würde? „Es wäre fantastisch, das noch einmal zu machen. Live Action, Videospiel, irgendetwas… Werbung für Traubensaft, mir egal“, sagt Newbon lachend.

Für die Zukunft gibt es jedoch auch einige hochrangige Entwicklerstudios, mit denen Newbon gerne zusammenarbeiten würde, wie zum Beispiel Santa Monica Studios (God of War), Insomniac (Marvel’s Spider-Man) oder Naughty Dog (The Last of Us). Oder „etwas von Bethesda – ich liebe Fallout. Das würde ich echt gerne machen.“ In der Materie kennt sich der Brite ja schon aus, werden wir ihn doch in der inoffiziellen Mod Fallout: London hören können.

Quellen: Youtube / BAFTA