Gothic Remake: Fans sammeln fast 5.000 Unterschriften für eine laute Sache

Update vom 19.09.2024: Inzwischen ist die Anzahl der gesammelten Unterschriften auf 4.799 Stück angestiegen – demnach dürfte die Petition das gesetzte Zwischenziel von 5.000 Unterschriften wohl bald erreicht haben.

Ursprüngliche Meldung: Gothic aus dem Hause Piranha Bytes ist eines derjenigen Spiele aus deutschen Landen, bei denen Fan-Augen einer bestimmten Generation hell aufleuchten, wie es vielleicht nur noch die Anno-Reihe der altehrwürdigen Blue Byte-Studios vermag – und es die Autobahn Raser-Spiele von Davilex niemals geschafft haben.

Auch bei unserem Hineinschnuppern ins traditionsreiche Rollenspiel im Zuge der gamescom waren wir angetan von der Neuauflage des Klassikers – dank einer Kombination aus neuen Orten und neuer Grafik, aber alter Geschichte mit namenlosem Helden. Doch ein Schlüssel-Element aus Gothic des Jahres 2001 bereitet Fans aktuell noch Bauchschmerzen – oder besser: dessen Abwesenheit. Die Fans vermissen einen speziellen Sound mit Dudelsack, Drehleier und derlei mehr.

Wir wollen In Extremo wieder in Gothic!

Damals, irgendwann inmitten des Gameplays von Gothic, schlugen sie auf einmal unangekündigt im Alten Lager auf – inklusive leicht bekleideter Tänzerin, Feuerschlucker und dem Letzten Einhorn mit Gesangseinlage: Die nicht unpopuläre Mittelalter-Rockband In Extremo, jene mitten im Spiel ihren Song „Herr Mannelig“ performen. Für viele Fans gehört die Band zusammen mit diesem Lied einfach zu Gothic, wie Fleischwanzenragout in Snafs Kochtopf.

Damit die Band mit dem röhrenden Metal-Sound und 13 Studioalben im Portfolio auch ihren Auftritt im Gothic Remake hinlegen wird, haben Fans jetzt eine Petition gestartet – an deren Spitze steht: Ein Mitglied von Rocket Beans TV. Übrigens: So sah das damals aus und hörte sich an, als Flex der Biegsame, Dr. Pymonte und Konsorten im Rollenspiel ihren Gastauftritt absolvierten.

Reichlich in nostalgischen Gefühlen getränkt liest sich dazu auf change.org – wo sich leidenschaftliche Fans dafür starkmachen können, dass In Extremo auch in der Neuauflage von Gothic zurückkehrt – Folgendes:

„Dieser ikonische Moment hat uns damals nicht nur tief in die Atmosphäre des Spiels hineingezogen, sondern uns gezeigt, wie Musik, Storytelling und Gameplay nahtlos zusammenwirken können. In Extremo im alten Lager ist nicht nur eine Hommage an die fantastische Welt von Gothic, sondern ein bedeutender Teil unserer Gaming-Kultur.“

Losgetreten wurde die Petition am 9. September dieses Jahres. Zum Zeitpunkt dieser Meldung haben schon über 3.800 Personen ihre Unterschrift gesetzt und damit das Zwischenziel von 5.000 Unterschriften ein Stückchen mehr Richtung Zielgerade gerückt. Mithilfe der dazugehörigen Kommentarfunktion der Petition hinterlassen Gothic-Enthusiast*innen viel Fan-Liebe – und machen deutlich: „Gothic ohne In Extremo ist wie Apfelstrudel ohne Schlagsahne“, wie es eine Person kulinarisch wertvoll umschreibt.

Weniger blumig, dafür auf den Punkt formuliert, gießen Kommentator*innen mit Meldungen wie „Es ist ein Kulturgut“ oder „In Extremo muss einfach mit rein“ ihren Wunsch in Worte. Warten wir es ab, ob die liebevollen Bemühungen der Fanbase die Mittelalter-Rocker wirklich wieder dorthin zurückbringen werden, wo sie hingehören: An den Hof von Erzbaron Gomez, wo er „saß auf seinem Throne, finster und bleich“, um den Spielmannsfluch zu zitieren.

Apropos Rollenspiele-Urgesteine: Wer sich von den spielerischen Qualitäten des Gothic Remake überzeugen möchte, dem ist das erste Gameplay-Video ans Herz zu legen.

