Grand Theft Auto 6: Trailer, Leaks, Vice City – Alles, was ihr zu Rockstars kommendem Kracher wissen müsst

Grand Theft Auto 6 – oder GTA 6, wie die allgemein gebräuchliche Abkürzung lautet – ist wahrscheinlich das meisterwartete Videospiel der aktuellen Konsolengeneration und der vergangenen Jahre… vielleicht sogar aller Zeiten. Allein der Hype, den der erste offizielle Trailer Anfang Dezember 2023 losgetreten hat, ist rekordverdächtig.

GTA ist ein Phänomen, die Faszination daran schwer zu greifen. Ableger wie GTA 5 (2013) oder GTA: San Andreas (2004) haben die Videospielwelt und die Popkultur geprägt. Die Geschichten rund um Kleinkriminelle, Drogenbosse, Straßengangs oder Leute, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sind und in einen Strudel aus Schusswaffen, Verfolgungsjagden und Raubüberfällen hineingezogen werden, kommen uns vor wie Handlungen von Action-Streifen und Krimiserien.

Grand Theft Auto – Ein Kult für Generationen

Die fiktiven Abbilder von Los Angeles (Los Santos), New York City (Liberty City) und Miami (Vice City) – die gerade nah genug an der Realität sind und mit genügend realen Seitenhieben verdeutlichen, welche Stadt hier als (schlechtes) Vorbild dient – glänzen an allen Ecken und Enden mit humorvollen Details. Wer einen Teil von GTA gespielt hat, vergeudete sicherlich schon Stunden damit, einfach ein Auto zu knacken und durch die Straßen zu fahren – der Sonne entgegen, am Strand entlang oder durch die Häuserschluchten – und dabei den 80er-Rock-Krachern oder Hip-Hop-Dauerbrennern zu lauschen, die der Soundtrack der Spiele hergibt.

Farbgebung in Pink, Lila und Orange, in Anlehnung an den Neonstyle der 80er, in denen auch GTA: Vice City spielt. Dieses Mal geht es in die an Miami angelehnte Metropole der Gegenwart. (Credits: Rockstar Games / Take-Two Interactive)

Releasedatum – Wann erscheint GTA 6?

Tja, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir alle einen Tag, auf den wir hinfiebern könnten. Tatsächlich ist uns aber nur das Jahr 2025 gegeben. Nach der Veröffentlichung des Trailers in 2023 war die Enttäuschung bei einigen Fans groß, dass das Spiel schon gar nicht für das folgende Jahr angekündigt wurde. Hätte man doch bloß die Hoffnung haben können, dass Grand Theft Auto 6 eventuell früh im Jahr 2025 erscheint – aber auch diese Luftschlösser scheinen in sich zusammengefallen zu sein. Derzeit ist der Plan bei Entwicklerstudio Rockstar Games, dass der heiß ersehnte sechste Teil im Herbst 2025 auf den Markt kommt.

Der Trailer, der Rekorde brach

Allein schon die Ankündigung des Trailers erfolgte in mehreren Etappen und je näher es auf den Punkt Null zuging, desto hektischer wurde es. Hatte Rockstar Games im November noch gesagt, in Kürze einen Trailer zu veröffentlichen, folgte vier Tage vor dem geplanten Take-off ein Tweet, an dem Datum und Uhrzeit genauestens angegeben wurden. Am Dienstag, den 5. Dezember, um 9 Uhr morgens Eastern Time (was 15 Uhr deutscher Zeit entspricht) hätte es sein sollen.

Aber selbst dieser Plan wurde über den Haufen geworfen, da zu der Zeit schon Leaks und sogar Drohungen gegenüber Rockstar Games existierten, den Trailer vorher irgendwie hochzuladen. Spontan ging der Trailer also schon vorher über den Äther und kam bei uns in Deutschland kurz vor Mitternacht an – und das Internet explodierte förmlich.

Das mittlerweile (Stand Juli 2024) über 200 Millionen Mal angesehene Video brach den Rekord, für das am meisten geklickte Nicht-Musik-Video: Über 90 Millionen innerhalb von 24 Stunden. Es folgten Fan-Trailer, Analysen, die Suche nach Hinweisen und Easter Eggs – und der 35 Jahre alte Song „Love is a long road“ von Tom Petty erlebte ein unerwartetes Revival.

Ein Bild, das hunderte Millionen Mal über die Bildschirme flimmerte und GTA-Fans weltweit den ersten Blick auf das neue Vice City gewährte. (Credits: Rockstar Games / Take-Two Interactive)

Leaks im Vorfeld – und seitdem?

Selten haben Leaks zu einem Videospiel ein solches Buhei verursacht, wie bei GTA 6. Dabei ist es schon 2022 zur ersten Datenpanne mit veröffentlichtem Videomaterial gekommen, für die ein zu dem Zeitpunkt 17-Jähriger verantwortlich gewesen sein soll. Das Mitglied der bekannten Hackergruppe Lapsus$ wurde Ende 2023 festgenommen und in eine geschlossene Klinik eingewiesen.

Auch direkt vor dem geplanten Veröffentlichungstermin des Trailers sah sich Rockstar Games wie erwähnt dazu genötigt, diesen früher als eigentlich gewollt online zu stellen. Das sorgte bei den Mitarbeiter*innen des Studios für reichlich Ärger und Enttäuschung. Seitdem ist es aber ruhig geworden, was potenzielle Leaks zum Spiel angeht.

Lucia und Jason: Die Hauptfiguren von GTA 6

Nachdem wir in Grand Theft Auto 5 drei Protagonisten hatten, die alle ihre eigenen Quests, aber auch miteinander verwobene Storylines hatten und zwischen denen man jederzeit wechseln konnte, werden es in GTA 6 aller Wahrscheinlichkeit zwei Hauptcharaktere sein. Lucia und Jason heißen die beiden und wenn man dem roten Faden des Trailers folgt, führen sie eine Bonnie-und-Clyde-artige Liebesbeziehung.

Zumindest Lucia scheint eine Sträflingsvergangenheit zu haben – kurze Videoschnipsel aus dem Trailer von GTA 6 zeigen sie und Jason zudem bei einem bewaffneten Überfall und einer Verfolgungsjagd. „Die einzige Möglichkeit, wie wir das durchstehen, ist zusammenzuhalten – als Team“, sind Lucias Worte zu ihrem Partner (in crime) – um dessen Sprecher sich schon seit seinem ersten (und einzigen) gesprochenen Wort Gerüchte ranken. Dass wir also traditionsbewusst eine GTA-typische Räuberpistole serviert bekommen, ist eigentlich klar wie das Wetter über Vice City.

Lucia und Jason: Das Gangster-Pärchen spielt die Hauptrolle in GTA 6, beide Charaktere sollen spielbar sein. (Credits: Rockstar Games / Take-Two Interactive)

Handlungsort und Map: Das ist Vice City

Schon das Teaserbild zum ersten Trailer bestätigte, was viele schon im Vorfeld gemutmaßt hatten: GTA 6 wird in Vice City, dem Alter Ego von Florida-Metropole Miami, spielen. Damit kehrt die Serie zum zweiten Mal nach Grand Theft Auto: Vice City (2002) in diese Stadt zurück. War das Setting damals jedoch in den 80er Jahren angesiedelt, werden wir uns nun – so suggeriert uns jedenfalls der Trailer – in der Gegenwart bewegen. Dabei scheint es uns nicht nur auf die Straßen der Metropole zu verschlagen, sondern auch in umliegende Regionen von Leonida (dem Ingame-Pendant zu Florida), wie zum Beispiel in von den Everglades inspirierte Gebiete.

In puncto Größe der Spielwelt haben Fans nicht zu Unrecht einige Erwartungen: die Map von GTA 5 war seinerzeit die größte in einem Videospiel überhaupt. Daher dürfte Rockstar Games in dieser Hinsicht auch beim Nachfolger nicht knauserig sein. Fans glauben sogar, die Straßenkarte in einem offiziellen Artwork zu Grand Theft Auto 6 entdeckt zu haben – ganz unten rechts hinter einem Fenster. Doch selbst wenn, dann ist es leider viel zu klein, um etwas zu erkennen oder davon auf die tatsächliche Größe zu schließen.

Der Trailer wurde schon Bild für Bild in allen Details auseinandergenommen; fast jede neue Einstellung bot eine Faszination und eine Menge Einzelheiten zu entdecken. (Credits: Rockstar Games / Take-Two Interactive) Credit: Rockstar Games / Take-Two Interactive

Für welche Plattformen wird GTA 6 erscheinen?

Auf jeden Fall soll GTA 6 für die aktuelle Konsolengeneration von Sony und Microsoft veröffentlicht werden, also für die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Ein Release für PC ist wahrscheinlich, allerdings nicht zum gleichen Zeitpunkt, wie die Konsolenversionen. Bei GTA 5 lagen zwischen der Veröffentlichung der Konsolen- und der PC-Version mehr als zwei Jahre. PC-Spieler*innen müssten sich also wahrscheinlich bis mindestens 2027 gedulden.

Die Portierung für künftige Konsolengenerationen ist ebenfalls denkbar. So wurde GTA 5 rund ein Jahr nach dem Release für PS3 und Xbox 360 auch für die PlayStation 4 sowie Xbox One portiert. Ein Release für den Nachfolger der Switch ist schwer vorherzusagen, da über die Leistung der kommenden Nintendo-Konsole noch nicht viel bekannt ist. Besitzer*innen der älteren Konsolen PlayStation 4 und Xbox One können sich aufgrund der zu geringen Leistungsfähigkeit ein Grand Theft Auto 6 jedoch definitiv abschminken.

Preis – so viel wird GTA kosten

Da es sich bei Grand Theft Auto 6 um einen Vollpreistitel handeln wird, können wird mit einem für derartige Games mittlerweile üblichen Preis von rund 80 Euro rechnen. Etwaige Premium-Editionen oder Vorbesteller-Boni könnten mit zusätzlichen Kosten zu Buche schlagen, sodass Versionen des Spiels, die 100 Euro oder mehr kosten, keine Überraschung wären. Fest steht aber allem Anschein nach, dass der Release von GTA 6 die wichtigste Videospielveröffentlichung aller Zeiten werden könnte.

Quellen: eigene Recherche, spiegel.de