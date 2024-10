Kostenloses Spiel im Epic Games Store: Jetzt chaotischen Koop-Kracher gratis abstauben

Wie gewohnt versorgt uns der Epic Games Store auch an diesem Donnerstag mit einem brandneuen Gratis-Game. Bei dem kostenlosen Spiel handelt es sich dieses Mal um einen Koop-Kracher, der vor allem Fans der Overcooked-Reihe zusagen dürfte.

Während euch im chaotischen Küchengewimmel sonst nur so die Töpfe um die Ohren fliegen, sind es bei Moving Out vor allem die Umzugskartons, die euch in Atem halten dürften. Zum Glück könnt ihr auf die starken und hilfsbereiten Arme eurer Mitstreiter vertrauen… wenn euch die Physik keinen Strich durch die Rechnung macht.

Moving Out als kostenloses Spiel im Epic Games Store abstauben

Bei Moving Out geht es – wie der Name und unser kurzer Teaser womöglich schon durchscheinen lassen haben – um den puren Umzugsstress. Zusammen mit euren tatkräftigen Unterstützern aus Freunden oder Familienmitgliedern stellt ihr euch diesem, während ihr Möbel rückt, allerlei Haushaltsutensilien zusammenpackt und im Anschluss dafür sorgt, dass diese auch am gewünschten Zielort ankommen. Bis zum kommenden Donnerstag, dem 31. Oktober um 16 Uhr, habt ihr Zeit, euch den beliebten Koop-Hit als kostenloses Spiel zu sichern.

Publisher Team 17 und die Indie-Entwicklerinnen und -Entwickler des SMG Studios sowie Devm Games beschreiben Moving Out als einen durchgeknallten, physikbasierten „Umzugssimulator, der dem Begriff Couch-Koop eine ganz andere Bedeutung gibt!“. Als „frischgebackener Umzugstechniker“ übernehmt ihr in der ganzen Stadt Packmore die Umzugsaufträge und rettet das beschauliche Örtchen vor „tückischen Möbelproblemen“.

Natürlich könnt ihr euch auch als unabhängiger Unternehmer im Story-Modus ganz allein durch die Kartonberge wühlen, lustiger dürfte es aber mit bis zu vier Spielern auf der geteilten Couch werden. Dabei ist die Physik gleichermaßen euer bester Freund wie ärgster Feind – hebt und hebelt, schlagt und werft ihr euch doch den Weg zur Bestzeit frei.

Apropos Bestzeit: Knapp eine Woche verbleibt euch, um euch Moving Out als kostenloses Spiel zu sichern. Regulär kostet der Titel rund 23 Euro im Epic Games Store. Sowohl in jenem als auch auf Steam – wo euch ab November einige Änderungen erwarten – erfreut sich der hektische Umzugssimulator aber großer Beliebtheit und auch seine Systemvoraussetzungen fallen vorstellbar gering aus – einem Testlauf dürften also wenig Bedenken gegenüberstehen.

