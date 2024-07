Großer PlayStation Summer Sale mit tausenden Deals gestartet – Satte Rabatte auf Elden Ring, Cyberpunk & mehr

Nachdem Steam mit seiner alljährlichen Sommersause vorgelegt hat, ist nun auch Sony an der Reihe: Der riesige PlayStation Summer Sale ist gestartet und lockt mit tausenden Angeboten und spannenden Schnäppchen in seinen Store.

Unter diesen findet ihr ein paar waschechte Highlights – beispielsweise FromSoftwares Souls-Meilenstein Elden Ring, der sich jüngst mit Shadow of the Erdtree über eine grandiose Erweiterung freuen durfte – mit satten Rabatten versehen. Wir werfen einen Blick in die virtuellen Ladenregale und haben die wichtigsten Infos und stärksten Spiele-Deals für euch parat.

PlayStation Summer Sale: Über 2.000 Spiele im Angebot reduziert – Das sind die Highlights

Schon mit dem 17. Juli wurde der große Summer Sale im PlayStation Store gestartet. Seitdem tummeln sich mehr als 2.000 Spiele und Erweiterungen im großen Schnäppchen-Schwimmbecken und warten nur so darauf, von euch herausgefischt zu werden. Bei solch einer Fülle an Deals dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit für jeden Geschmack etwas dabei sein, doch damit ihr nicht alle Angebote einzeln durchforsten müsst, hat Sony im offiziellen PS Blog bereits eine gröbere Vorauswahl getroffen.

Da die Liste allerdings noch immer relativ ausschweifend gehalten ist, haben wir uns die Mühe gemacht, die prunkvollsten PlayStation-Perlen vom Strand aufzulesen und euch im Folgenden einmal – inklusive ihrer rabattierten Preise – vorzustellen:

Elden Ring – 41,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

– 41,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Hogwarts Legacy – 29,99 Euro (60 Prozent Rabatt)

– 29,99 Euro (60 Prozent Rabatt) Red Dead Redemption 2 – 19,79 Euro (67 Prozent Rabatt)

– 19,79 Euro (67 Prozent Rabatt) Cyberpunk 2077 Ultimate Edition – 52,49 Euro (25 Prozent Rabatt)

– 52,49 Euro (25 Prozent Rabatt) Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Edition – 64,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 64,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Dragon’s Dogma 2 – 52,49 Euro (30 Prozent Rabatt – Tiefstpreis)

– 52,49 Euro (30 Prozent Rabatt – Tiefstpreis) Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition – 34,99 Euro (50 Prozent Rabatt – Tiefstpreis)

– 34,99 Euro (50 Prozent Rabatt – Tiefstpreis) Star Wars Jedi Survivor – 35,99 Euro (55 Prozent Rabatt)

– 35,99 Euro (55 Prozent Rabatt) Lies of P – 35,99 Euro (40 Prozent Rabatt)

– 35,99 Euro (40 Prozent Rabatt) Dead Space – 27,99 Euro (65 Prozent Rabatt)

– 27,99 Euro (65 Prozent Rabatt) Hi-Fi Rush – 17,99 Euro (40 Prozent Rabatt)

– 17,99 Euro (40 Prozent Rabatt) Tekken 8 – 45,59 Euro (43 Prozent Rabatt)

– 45,59 Euro (43 Prozent Rabatt) Sea of Thieves – 27,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

– 27,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Mortal Kombat 1 – 29,99 Euro (60 Prozent Rabatt)

– 29,99 Euro (60 Prozent Rabatt) Persona 3 Reload – 48,99 Euro (40 Prozent Rabatt)

– 48,99 Euro (40 Prozent Rabatt) Diablo 4 – 35,99 Euro (40 Prozent Rabatt)

– 35,99 Euro (40 Prozent Rabatt) Resident Evil 4 – 29,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

– 29,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Mass Effect Legendary Edition – 10,49 Euro (85 Prozent Rabatt)

Weitere nennenswerte Vertreter sind mit der Deluxe Edition von Like a Dragon: Infinite Wealth, der Ultimate Edition von Street Fighter 6 oder auch dem Evergreen The Witcher 3 in der Complete Edition schnell gefunden. Sicherlich sind es aber vor allem gelobte Blockbuster wie Elden Ring, Cyberpunk 2077 oder Hogwarts Legacy, die mit ihren teils stark vergünstigten Preisen einen Blick auf den PlayStation Summer Sale lohnenswert für euch machen. Neben ihnen findet ihr noch hunderte weniger bekannte, dafür aber trotzdem spaßige Titel im Angebot.

Solltet ihr mit den Spielen im Sale bislang nicht wirklich warm werden, sorgt womöglich die zweite Welle an Schnappern, die ab dem 30. Juli in den Store gespült wird, für die nötige Abwechslung. Ganz allgemein habt ihr noch bis zum 14. August Zeit, euch den Kauf durch den Kopf gehen zu lassen, denn dann endet der PlayStation Summer Sale wieder. Wer nicht noch mehr Geld ausgeben will, aber Mitglied beim Abo-Service der PlayStation ist, der darf sich seit einigen Tagen über frisches Futter für PS Plus Extra Premium in Form der Gratis-Games für PS4 und PS5 freuen.

