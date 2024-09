GTA 3: Klassiker feiert Revival – mit grafisch grandioser Unreal Engine

Es ballert, es scheppert, es werden schicke Schlitten um ihre Wagenhalter gebracht – und das bereits seit rund 27 Jahren. Im Jahre 1997 ist das erste GTA über unsere Bildschirme geflimmert, damals noch auf Röhrenfernsehern im 4:3-Format und vermutlich auf der allerersten PlayStation. Den wirklich Meilenstein aber bescherte uns GTA 3 im Jahr 2001.

Bis heute kann sich Grand Theft Auto mit einem mehr als amtlichem Metascore von 97 brüsten – schließlich machte das erste 3D-GTA die damals aktuelle PlayStation 2 nochmal ein Stückchen attraktiver für Spieler*innen. Anders gesagt: Der Grundstein für die Erfolgsgeschichte GTA wurde gelegt – und heute steht GTA 6 auf jedermanns Wunschliste. Um uns die Wartezeit zu verkürzen, haben wir blickschönes Videomaterial zum Klassiker GTA 3 ausgegraben, bei dem Liberty City im neuen Glanz erstrahlt – dank Unreal Engine 5.

GTA 3: So sieht Liberty City mit Unreal Engine 5 aus

Rund zehn Minuten dauert das YouTube-Video von Nutzer flames per second. Zehn Minuten, während denen aus der Schulterperspektive mit Protagonist Claude durch das fiktionalisierte Pendant zu New York City gedüst (mit quietschgelbem Taxi), gerannt (in Sträflingsklamotte) und geflogen wird (mit Helikopter über die Skyline). Soweit bekannt – und doch völlig anders. Denn im Hintergrund werkelt nicht, wie anno 2001, die RenderWare-Engine, sondern gestützt werden die Schauwerte von der Unreal Engine 5.

Dabei hat der Kreativkopf das Ganze nicht von Grund auf neu gestaltet, hat sich stattdessen an einigen Mods für GTA 5 bedient, allen voran der Map Mod Liberty City Remix. Die Modelle für die Spielermodelle der Charaktere 8-Ball und Claude fanden ebenfalls Mods Verwendung – schlussendlich das GTA 3 Car Pack holte die rüstigen Straßenkreuzer zurück. Wollt ihr auf die jeweiligen Modifikationen zugreifen, solltet ihr in die Beschreibung des YouTube-Videos reinklicken; dort findet ihr alles verlinkt.

Der GTA-Grafikvergleich: Original vs. Definitive Edition vs. Unreal Engine 5

Ungeachtet der Tatsache, dass diese Bewegtbilder schon vor einem halben Jahr ihren Weg ins Internet fanden, wollen wir euch nicht einige der unterhaltsameren Kommentare vorenthalten, die Nutzer*innen unter dem Video hinterlassen haben. „Mein Gehirn versucht zu verstehen, ob es sich um GTA 3, 4, 5 oder 6 handelt“, schreibt eine Person augenzwinkernd, derweil ein Satz wie „Als ich Gerüchte über neue Versionen von GTA 3, Vice City und San Andreas gehört habe, habe ich genau das erwartet“ enttäuschte Fan-Hoffnungen artikuliert.

Und auch: Eine Wortmeldung wie „Definitive Edition in einer anderen Welt“ bringt zum Ausdruck, was sich Fans von einer Neuauflage zu GTA 3 hier und jetzt wünschen. Apropos The Definitive Edition zu Grand Theft Auto 3: Dass die grafisch nochmal mehr kann, als das Original 20 Jahre zuvor, demonstriert nachfolgendes, etwas mehr als siebenminütiges Vergleichsvideo.

Wo wir gerade von den GTA-Spielen sprechen: Vor kurzem hat GTA 5 seinen elften Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieser Feierlichkeiten ist bei manch einem grüner Rauch aufgestiegen – aber anders, als ihr denkt.

