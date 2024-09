GTA 5: Versteckte Mission jetzt erst nach 11 Jahren entdeckt

Heute auf den Tag genau vor elf Jahren war es so weit: GTA 5 von Rockstar Games schlug auf unseren Festplatten auf. Und auch heute noch, im Jahr 2024, wenn alle Blicke sehnsüchtig gen Grand Theft Auto 6 wandern, kann das fünfte Hauptspiel der PS-starken Open-World-Reihe mit kriminellem Unterbau an den Wochenenden über 150.000 Spieler*innen versammeln.

Jetzt hat ein Spieler nahezu punktgenau zum elften Jahrestag eine bislang unbekannte Mission entdeckt – und das, obwohl der Betreffende „GTA 5 seit zehn Jahren gespielt hat“, wie er selber sagt. Andere Spieler*innen pflichten ihm bei, empfinden diese Mission ebenfalls wie ein bislang ungekanntes Versteck. Wieder andere winken ab, kennen die Aufgabe laut eigener Aussage längst. Ob bekannt oder unbekannt: Bei dieser Mission steigt grüner Rauch auf.

Die Mission mit der besonderen Zigarette in GTA 5

Dass GTA 5 jetzt noch zu neuen Entdeckungen einlädt, spricht Bände darüber, wie üppig bestückt die offene Spielewelt rund um die drei Ganoven Franklin, Michael und Trevor wirklich ist. Jetzt also hat ein Twitter-Nutzer namens jericho681 eine Mission inmitten des Gaming-Blockbusters entdeckt – nach vielen Jahren verbrachter Zeit mit dem Spiel. Entsprechend titelt die Person: „Seit zehn Jahren spiele ich GTA 5 und hatte keine Ahnung, dass es Gras-Farmen gibt, die man überfallen kann“.

Mit „Gras“ ist dann natürlich genau die Lifestyle-Substanz gemeint, welche als Ott, Bubatz oder Sportzigarette in die Umgangssprache Eingang gefunden hat – und seit dem diesjährigen Ostermontag in Deutschland erlaubt ist. Das Twitter-Posting besteht dann in der Hauptsache aus einem fast 50-sekündigen Video-Clip, bei dem es zunächst mit dem Spielercharakter auf dem Motorradsattel über Stock und Stein geht – bis wir an einem umzäunten Gebäude ankommen.

Wir steigen ab vom Zweirad, nähern uns mit Waffe im Anschlag der Umzäunung, nur, um von gegnerischen Schüssen empfangen zu werden. Unser Spieler lässt sich nicht beirren, setzt sich mit Waffengewalt durch – und sackt schließlich einen Geldkoffer ein. Falls ihr den Ort selber aufsuchen wollt, müsst ihr nebenbei bemerkt zum oben rechts in der Karte blau eingekreisten Gebiet aufbrechen.

Anleitung: Wo findet ihr die Gras-Farm in GTA 5?

Nicht nur für Jericho681 war diese Mission trotz vieljähriger Abenteuer in GTA 5 unbekannt. Ein*e andere*r Twitter-Nutzer*in pflichtet bei und schreibt: „Du bist nicht der Einzige. Ich hab’s auch gerade herausgefunden.“ Viele andere, die ihre Wortmeldungen unter dem Twitter-Posting hinterlassen haben, kannten dieses vermeintlich versteckte Mission längst – so auch die Person hinter dem YouTube-Account gamerfourlife99, derselbe in fast vier Minuten bereits vor zehn Jahren gezeigt hat, wo in der Spielewelt ihr dieses spezielle Anbaugebiet mit seinem Geldkoffer findet und worauf ihr achten müsst.

Unterm Strich also ein subjektiv neuer Fund, der objektiv alt ist – was aber nicht über 2.800 Personen auf Twitter davon abgehalten hat, mit einem Herz-Emoji der handförmigen Pflanze Beifall zu zollen.

Apropos GTA 5: Wenn sich das diebische Dreiergespann aus dem fünften Spiel der Hauptreihe wie durch Magie plötzlich im Trailer zu GTA 6 wiederfindet, werden die neuen Held*innen Lucia und Jason plötzlich unverhofft beiseite gedrückt.

Quellen: Twitter / @jericho581, @WolfCodeGlitch, WAZ, YouTube / @gamerfourlife99