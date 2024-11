GTA 6: Angebliches Gameplay geht durch die Decke – „das Internet ausgetrickst“

Okay, dass Fans weltweit jeden Info-Schnipsel zu GTA 6 hinterherjagen, als handele es sich um die Formel für den Weltfrieden, ist nichts Neues. Was dann wiederum doch erstaunt, ist, welche Anstrengungen manch einer auf sich nimmt, um neues Gameplay-Material zu Grand Theft Auto 6 vorzutäuschen. Wer den Trubel verpasst hat: Mitte Oktober wurde auf TikTok ein Kurzvideo von nicht mal 30 Sekunden Länge veröffentlicht.

Das Video mit dem Titel „GTA 6 leaked“ wurde über drei Millionen Mal aufgerufen. Zum Vergleich: Der vor ungefähr einem Jahr online gegangene Trailer zu GTA 6 konnte bis dato über 200 Millionen Aufrufe versammeln. Die Bewegtbilder zeigen relativ unspektakulär eine an den Trailer erinnernde Straßenszene – wobei der Höhepunkt das Einsteigen in einen Sportschlitten aus der Ego-Perspektive ist. Jetzt erklärt der YouTuber dahinter, wie er bei seinem Fake vorgegangen ist.

Nicht ganz #VeraFake, aber doch ein Fake zu GTA 6

Zur Veröffentlichung des TikTok-Videos konnte dieses zwar Zuschauer*innen anlocken, doch längst nicht alle ließen sich vom Gezeigten veräppeln. Dafür sprechen auch Twitter-Kommentare wie „Das ist niemals GTA 6“ oder „Das sieht nicht wie GTA 6 aus“ auf TikTok. Und doch: Wer nur einen oberflächlichen Blick auf das Video wirft, könnte leicht die Authentizität des Materials schlussfolgern. Die meisten der Zuschauer*innen ließen sich jedoch nicht verhohnepiepeln, wenn die Protagonistin Lucia aus der Ego-Perspektive in den lilafarbenen Sportwagen schlüpft.

Im YouTube-Kosmos ist der Kanal 12th Hour keine kleine Nummer. Mit mehr als eine Million Abonnent*innen konzentriert sich der Mann hinter dem Channel auf eigene Remakes bekannter Videospiele – wie Fortnite, Minecraft oder eben GTA 6. Vor wenigen Tagen wurde auf 12th Hour ein zehnminütiges Video hochgeladen, in dem sich Ryan als Person hinter dem Fake outet – und sein Vorgehen ausführlich erklärt. Beispielsweise hat er sich für eine Fake-Gameplay aus der Ego-Perspektive entschieden, da bisher keine solchen Spielszenen zu GTA 6 veröffentlicht wurden.

Seiner Einschätzung nach würden Zuschauer*innen Gameplay-Aufnahmen aus dieser First Person-Perspektive weniger skeptisch begegnen. Wenn ihr von Anfang bis Ende die Geschichte dieses GTA 6-Fakes erfahren möchtet, können wir euch nur das dazugehörige YouTube-Video ans Herz legen.

Um eine authentische Szenerie zu gewährleisten, schaute sich Ryan auf Google Maps um. Genauer: auf der virtuellen Karte von Miami. Denn der Schauplatz des fiktionalen, von Miami inspirierten Vice City, soll wieder – so viel ist bekannt – in GTA 6 seinen Auftritt haben. Nachdem Ryan eine Straße gefunden hat, die wie aus dem Trailer aussieht, baute er die Szene aus dem echten Miami in 3D nach. Die nächste Herausforderung bestand darin, die Szenerie mit, wie typisch für ein GTA, mit erfundenen Marken zu schmücken.

Wie viel Detailliebe steckt im Fake zu GTA 6?

Ein Detail am Straßenrand: ein, an den Online-Versandhaushändler Amazon erinnernden, Lieferwagen. Ein anderes Detail hat mit dem Charakter-Modell von Lucia zu tun. Da natürlich kein offizielles Charakter-Modell von Rockstar verfügbar ist, investierte Ryan knapp 40 US-Dollar in ein 3D-Modell, welches Lucia zum Zwecke eines Fakes ausreichend ähnelt. Um die Straßenszene abschließend mit mehr Leben zu füllen, bevölkerte Ryan den Ausschnitt noch mit herumfliegenden Vögeln, vorbeifahrenden Autos –und Nichtspielercharakteren (wie einem auf dem Boden sitzenden Obdachlosen).

Für diesen Fake hat der Mann also durchaus einen gewissen Aufwand betrieben – konnte jedoch längst nicht alle Spieler*innen veralbern. Was ihm allerdings glückte, ist, eine Menge Aufmerksamkeit zu erzeugen. Apropos Aufmerksamkeit: Wie sehr sich beherzte Fans in GTA 6 hineinsteigern, zeigen akribisch betriebene Trailer-Analysen.

