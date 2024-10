GTA 6: Chaos beim Release? Fans rechnen jetzt schon mit dem Schlimmsten

Im Herbst 2025 ist es endlich soweit – der Release von GTA 6 steht an. Seit über zehn Jahren warten die Fans der Blockbuster-Serie nun sehnsüchtig. Dementsprechend groß ist die Spannung in der Community. Doch was wird unmittelbar nach der Veröffentlichung passieren?

Im GTA 6-Subreddit kursieren wilde Theorien zu dieser Frage. Wir haben die spannendsten Beiträge und Meinungen für euch gesammelt. So viel sei bereits vorweggenommen: Das Spiel wird viele Rekorde brechen, da sind sich die Fans einig.

GTA 6 Release: Plötzlich auftretende Grippe und viele Krankmeldungen

Einige Fans wie CookieTheEpic erwarten viele „Krankheitsfälle“: „Ich stelle mir vor, dass der Release von GTA VI mit einem überdurchschnittlichen Prozentsatz der arbeitenden Bevölkerung zusammenfällt, die eine Grippe bekommen und sich plötzlich für ein paar Tage krankmelden.“

Auch auf TikTok und anderen sozialen Medien wird GTA 6 omnipräsent sein. Nutzer*innen wie iwenttothelocalshop glauben: „Jedes zweite TikTok-Video wird über GTA6 sein, egal aus welchem Land du kommst.“ In puncto Verkaufszahlen ist sich Electrical_Room5091 sicher: „Es wird den Rekord für die meisten verkauften Exemplare in 24 Stunden, Woche, Monat und Jahr brechen, egal welche Metriken sie verfolgen.“

Die Community erwartet entsprechend auch jede Menge an ausgelassenen Feiern. SimpleSammy21 meint: „Erwartet wilde Launch-Partys, Memes, die das Internet überschwemmen, und einige ungeheuerliche Stunts. Hoffen wir nur auf weniger Zwischenfälle dieses Mal.“

Lesetipp: Darum kommt der späte GTA 6-Release zum richtigen Zeitpunkt

Weltfrieden oder Weltkrieg beim GTA 6-Release?

Manche scherzen über extreme Reaktionen. Sudden_Mind279 schreibt: „Der Dritte Weltkrieg wird ausbrechen, weil zwei Typen um die letzte Kopie von GTA 6 bei einem Gamestop kämpfen.“ Therealomerali ist da zuversichtlicher. Er oder sie glaubt an das genaue Gegenteil: „Weltfrieden für 48 Stunden.“

Doch es gibt auch warnende Stimmen, die den Release sehr ernst nehmen. SplitOutside9081 erläutert: „Betrachtet es als einen (inoffiziellen) Feiertag (…) Ich gehe zu meinem örtlichen Gamestop für einen Mitternachtsverkauf. Ich trage immer meine Schusswaffe bei mir. Dümmerer Mist ist bei weniger bekannten Veranstaltungen passiert.“

Der Kommentar zeigt, das die fiktive Welt für viele Spieler*innen nicht weit von der eigenen Realität entfernt ist. Das ist schade, denn Rockstar, die Community und alle Fans, die sich so lange gedulden mussten, haben einen friedlichen GTA 6-Release verdient.

Quelle: Reddit/ CookieTheEpic, Reddit/ iwenttothelocalshop, Reddit/ Electrical_Room5091, Reddit/ SimpleSammy21, Reddit/ Sudden_Mind279, Reddit/ Therealomerali, Reddit/ SplitOutside9081

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Das Titelbild dieses Artikels wurde von der Redaktion unter Verwendung von Midjourney erstellt.