GTA 6: Damit überrascht der Titel – „war mir nicht bewusst“

Der offizielle Trailer für GTA 6 sorgte für Furore in der Online-Welt und brach gleich mehrere Rekorde auf der Videoplattform YouTube. Nur die wenigsten Fans wissen allerdings, dass die meisten Szenen daraus von echten Geschehnissen inspiriert sind.

Rockstar Games hat sich dafür großzügig von den sozialen Medien bedient und reale Videoaufnahmen für den Trailer animiert. Auf Reddit hat sich der User deltagta6 die Mühe gemacht, den GTA 6-Trailer wiederum mit den dafür genutzten Videoaufnahmen nachzustellen.

GTA 6-Trailer: „Das war mir nicht bewusst“

Das Trailer-Remake von deltagta6 beweist eindrucksvoll, wie nah sich der bevorstehende Rockstar-Epos an der echten Welt bewegt. Auch die skurrilsten Szenen aus dem offiziellen Trailer stammen direkt aus der Wirklichkeit – von einer Frau, die auf einem fahrenden Auto „twerkt„, bis zu einem meterlangen Alligator im Swimmingpool oder einem nackten Mann, der über den Parkplatz einer Tankstelle läuft.

„Mir war nicht bewusst, dass so viel vom Trailer Anspielungen auf echte virale Videos im Internet waren. Cooles Video!“ kommentiert ein Fan das Video auf Reddit. Ein*e Nutzer*in ergänzt begeistert: „Fast das ganze verdammte Ding, das ist fantastisch“. Doch seht selbst.

Der GTA 6-Trailer „in echt“:

Weltweiter Hype

Fiktion und Wirklichkeit vermischen sich in GTA 6. Das Setting in einer an Florida angelehnten Umgebung verstärkt diese Verbindung noch mehr. Der US-Bundesstaat steht für verrückte Nachrichten und exzentrische Persönlichkeiten – ein offensichtliches Vorbild für die Entwickler*innen.

Damit trägt GTA 6 auch dazu bei, dass der im Spiel ironisch dargestellte amerikanische Lifestyle und die Metropole Miami weltweit wahrgenommen werden. Denn der Hype ist bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung beispiellos.

Laut Wikipedia erreichte der Trailer zwölf Stunden nach seinem Upload auf YouTube bereits 46 Millionen Aufrufe. Nach nur 24 Stunden kletterte die Zahl der Aufrufe auf beeindruckende 93 Millionen, was den Trailer auf Platz drei der meistgesehenen Videos insgesamt brachte.

