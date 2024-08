GTA 6: Das haben viele im Trailer übersehen – „echt verrückt“

Ganz aktuell bleibt GTA 6-Fans nichts weiter übrig, als auf weitere offizielle News von Rockstar Games zu warten. Bis das Spiel im Herbst 2025 erscheint, vergeht allerdings noch einige Zeit. Wer solange trotzdem Neues entdecken will, kann sich zumindest den Trailer noch einmal anschauen.

Ein detaillierter Breakdown führt nämlich einige Dinge zu Tage, die mit Sicherheit nicht alle von euch schon wussten. Das zeigt unter anderem der populäre YouTube-Kanal TGG mit derzeit 1,81 Millionen Abonnent*innen in einem seiner Videos dazu.

GTA 6: Das zeigt der Trailer alles

Je öfter ihr euch den Trailer und das bislang verfügbare Bildmaterial zu Grand Theft Auto 6 anschaut, desto mehr bemerkt ihr wahrscheinlich auch. Aus genau diesem Grund zumindest hat TGG nicht nur ein, sondern gleich zwei Breakdown-Videos veröffentlicht. So heißt es zur Fortsetzung: „[…] ich habe das bereits gemacht, aber es gibt offensichtlich noch mehr Dinge, die wir noch nicht gefunden haben. Deshalb möchte ich noch einmal mit euch durchgehen und versuchen, noch mehr zu entdecken.“

Der Einstieg beginnt dabei noch recht unspektakulär mit mehr Wildtieren: „Wir haben hier eine ganze Gruppe von Delfinen. […] und es sieht so aus, als hätten wir hier oben sogar einen Hai, der gefährlich nah am Strand ist.“ Das wiederum regt zu Spekulationen an, denn es könnte vielleicht möglich sein, am Strand entlang zu gehen und zu sehen wie jemand von einem Hai gefressen wird.

Dazu kommen große Vogelschwärme – „schaut euch an, wie viele Vögel auf dem Bildschirm sind“ –, unzählige Sonnenschirme und Rettungsschwimmertürme, aber auch etwa 30 bis 40 hohe Wolkenkratzer im Stadtgebiet – zum Vergleich: Los Santos (GTA 5 und GTA Online) konnte laut TGG vielleicht mit zehn entsprechenden Gebäuden aufwarten.

Zweiter Breadown zum GTA 6-Trailer:

Das könnte GTA 6 wirklich ausmachen

Was nach verschiedenen Erwähnungen dieser Art recht schnell deutlich wird, ist, dass es nicht zwingend die einzelnen Elemente sind, die beeindrucken. Vielmehr ist es die unglaubliche Detailfülle, die der GTA 6 bieten könnte: „Dieser Trailer zeigt einfach so viel mehr, […] ich verstehe jetzt, warum es 10 Jahre gedauert hat, das ist echt verrückt.“

Das betrifft nicht nur die äußeren Gegebenheiten, sondern zum Beispiel auch die Innenräume, die zumindest im Trailer viel detaillierter aussehen als noch in GTA 5. Denn ihr könnt unter anderem von außen in Apartments hineinschauen. „[…] wir wissen nicht, ob das im finalen Spiel so sein wird, aber das ist schon ziemlich krass“, kommentiert TGG dazu.

Auch Fans von Auto- und Charakterdesign dürfen sich in diesem Zusammenhang freuen: „[…] man kann hier viel Autokustomisierung sehen, was ein großer Fortschritt gegenüber GTA 5 ist“. So finden sich beispielsweise Fahrzeuge, die individuell höher- und tiefergelegt wurden.

In Sachen Charakter erwartet euch an ähnlicher Stelle deutlich mehr: „Schaut euch die Ketten und Tattoos dieses Typen an. Er protzt richtig, die Details sind einfach verrückt. Und schau, wir haben in GTA 5 keine Frisuren wie diese bekommen. Die Haare sehen tatsächlich gut aus, und es ist schwer, Haare in Videospielen gut aussehen zu lassen.“ Damit einher dürften laut Video zugleich Änderungen in GTA Online gehen, was die Menge an Charakteranpassungen und -möglichkeiten betrifft: „[…] es wird wirklich wahnsinnig sein“.

Das Urteil am Ende ist eindeutig. Denn GTA ist nicht nur eines der detailliertesten Spiele generell. GTA 6 „wird das detaillierteste Spiel aller Zeiten sein“. Gerade deshalb besteht allerdings auch eine große Befürchtung, die im Breakdown-Video immer wieder geäußert wird: „Ich weiß nicht, wie sie das schaffen wollen.“

