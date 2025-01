GTA 6: Experte verrät – Damit habt ihr die beste Chance auf 60FPS

GTA 6 erscheint im Idealfall noch in diesem Jahr – genauer gesagt im Herbst 2025 –, doch viele Fans fragen sich, ob das Open-World-Spiel auf Konsolen mit 60 Bildern pro Sekunde (FPS) laufen wird.

Der ehemalige Rockstar Games-Animator Mike York, der unter anderem an GTA 5 und Red Dead Redemption 2 mitgewirkt hat, hat sich dazu geäußert und geht davon aus, dass das Spiel auf den aktuellen Konsolen mit 30FPS laufen wird. Eine höhere Bildwiederholungsrate schließt er dennoch nicht aus.

GTA 6: So steht es um 60FPS

In einem Interview bei Kiwi Talkz erklärte York laut GamesRadar, dass er nicht glaubt, dass Rockstar 60 Bilder pro Sekunde auf der PlayStation 5 oder Xbox Series X erreichen kann. „Ich denke, sie werden auf 30FPS abzielen – und zwar auf stabile 30FPS, sodass es nie darunter fällt. Sie werden versuchen, es so weit zu optimieren, dass es nie unter 30 geht. Aber es kann auf 40, 41, 52 oder was auch immer hochgehen.“

Anmerkung: Das genannte Interview wurde anscheinend inzwischen gelöscht. Dazu heißt es: „Auf Wunsch von Mike habe ich mein letztes Interview entfernt, ich bitte um Entschuldigung für alle, die es nicht gesehen haben. Ich hielt es für ein großartiges Interview, aber offenbar hat er einige Dinge gesagt, die er nicht hätte sagen sollen“.

Damit unterstützt er frühere Einschätzungen anderer Expert*innen, wie zum Beispiel jene von Richard Leadbetter vom Technik-Kanal Digital Foundry. Dieser hatte schon im September 2024 erklärt, dass er GTA 6 mit 60 FPS selbst auf der PS 5 Pro für „extrem schwierig“ halte.

Geht es um die realistische Umsetzung dieser Werte, sieht zumindest York aktuell aber Hoffnung in der Zukunft und einer Weiterentwicklung aller nötigen Komponenten: „[…] ich wette, wenn es (das Spiel) später für den PC erscheint, wird es wahrscheinlich super optimiert und mit neuen Grafikkarten dann bei 60FPS laufen.“

„Alles ausreizen und später optimieren“

Dafür spricht beispielsweise auch GTA 5, das inzwischen auf der PS5 mit 60FPS läuft – das Spiel erschien ursprünglich 2013 für die PS3 und hatte Jahre zur Optimierung. Angesichts der Grafikqualität, die im Trailer zu GTA 6 zu sehen war, wären York zufolge allerdings selbst stabile 30 Bilder pro Sekunde eine technische Herausforderung.

„Ich denke nicht, dass die erste Version mit 60FPS kommt – es sei denn, eine KI-Hochskalierung wie bei der PlayStation hilft dabei. Auf einer Basis-Konsole wie der PS5 wird es wohl nicht passieren. Vielleicht auf der PS5 Pro, aber selbst da bin ich skeptisch.“

Da York seit 2017 nicht mehr bei Rockstar Games arbeitet, lenkte er gleichzeitig ein, dass er nicht weiß, wie groß das Projekt tatsächlich ist. „Aus meiner Erfahrung wird Rockstar alles ausreizen und später für 60FPS optimieren, weil es wichtiger ist, das Spiel mit 30FPS großartig zu machen.“ Wer sich also auf eine flüssige Open-World-Erfahrung mit stabiler Bildrate freut, muss sich wohl zumindest zum Start auf die geringeren Werte einstellen.

