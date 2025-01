Im GTA 6-Trailer: Fans finden Hinweis auf überraschendes Feature – Teil 5 musste drauf verzichten

GTA 6 ist in wohl vielerlei Hinsicht und für zahlreiche Spieler*innen da draußen „Most Wanted“, hat es doch nicht umsonst den Preis für das sehnlichst erwartete Spiel bei den Game Awards 2024 gewonnen.

„Wanted“ ist aber auch eine Mechanik, die seit geraumer Zeit integraler Bestandteil von Rockstars Gangster-Reihe ist: Wenn ihr Verbrechen begeht, dann sucht euch die Polizei. Um dem zu entgehen, heißt es in der Regel: Die Beine in die Hand nehmen und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. In GTA 6 könntet ihr das System aber eventuell noch zusätzlich ausdribbeln.

GTA 6: Hinweis deutet auf Neuerungen beim Wanted-System

Aufgefallen ist der Hinweis auf eine mögliche Änderung der Wanted-Mechanik dem Reddit-Nutzer clevererest_username, der sich den GTA 6-Trailer offenbar ein wenig genauer angeschaut hat als wir: „Mir ist gerade aufgefallen, dass der Trailer das neue Wanted-System zeigt. Die Cops haben offenbar keine Beschreibung der Verdächtigen, deshalb fahren sie einfach an Jason und Lucia vorbei, die gerade vom Tatort geflohen sind, wo die Cops hinfahren.“

Der Nutzer OrganizationNo203 ergänzt, dass zusätzlich zu einer Beschreibung der Verdächtigen auch das Fluchtfahrzeug eine Rolle spielen könnte: „In einem der Leaks kann man, als Jason und Lucia das Diner ausrauben und gerade fliehen, tatsächlich eine Nachricht sehen, die besagt, dass die Cops eine vollständige Beschreibung des Fluchtautos haben, das Wanted-System könnte also sehr gut ein neues Element dazubekommen.“

Nicht alle nehmen diese Theorie für bare Münze. So wirft Automatic_Duty_386 beispielsweise ein, dass es sich nur um eine Zwischensequenz handelt, die natürlich nicht zwangsläufig einen Hinweis auf tatsächlich existierende Gameplay-Mechaniken geben muss. Andere werfen ein, dass auch GTA 5 dieses Feature bereits angedeutet hat: Im Prolog erwähnt Trevor, dass die Polizei ihr Auto noch nicht auf dem Radar habe und sie deshalb nicht finden würde.

Bedauerlicherweise ist eine solche Mechanik aber nicht im Spiel vorhanden, sondern kommt einzig und allein in dieser Zwischensequenz vor. Auch GTA 6 könnte es also letztendlich ähnlich handhaben und keine Änderungen am Wanted-System vornehmen, sondern eine solch clevere Idee nur in nicht spielbaren Abschnitten nutzen. Unabhängig vom Inhalt gibt es einige, die froh wären, wenn GTA 6 100 Dollar oder mehr kosten würde.

Quelle: Reddit /@clevererest_username, OrganizationNo203, Automatic_Duty_386