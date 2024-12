GTA 6: Fans rechnen bis Ende des Jahres mit dem Schlimmsten

Trotz der riesigen Erwartungen für GTA 6 könnte 2024 zur riesigen Enttäuschung für Fans werden. Im offiziellen Sub-Reddit setzt sich mittlerweile eine Meinung durch, an die niemand aus der Community gerne glauben will: Rockstar Games wird in diesem Jahr vermutlich keine neuen Informationen oder Inhalte mehr zu dem heiß ersehnten Spiel veröffentlichen.

Einige Fans sind frustriert, andere wiederum setzen auf Humor. Reddit-Nutzer*innen wie Main-Club-7668 scherzen beispielsweise, dass Rockstar den nächsten Trailer doch einfach unangekündigt am 1. April veröffentlichen könnte.

GTA 6: „Dieses Jahr keine neuen Infos“

Der Reddit-Nutzer xkriegerz spricht deutlich negativer: „Ich denke, wir bekommen 2024 gar nichts von GTA 6.“ Ähnliche Meinungen sorgen für kontroverse Reaktionen in der Community. In den jüngsten Updates von Rockstar sieht xkriegerz nur einen Versuch, die Fans abzulenken: „Ich habe das Gefühl, dass uns der PC-Port von RDR1 und das Update zur GTA Trilogy nur gegeben wurden, um zu kompensieren, dass es in diesem Jahr keine Infos zu GTA 6 gibt.“

dakaiiser11 versucht die Situation optimistischer zu betrachten: „Der Trailer kam vor fast einem Jahr heraus, am 4. Dezember 2023, und endete mit dem ominösen ‚COMING 2025‘“. Die Devise lautet also: Geduld bewahren und abwarten.

Informal-Solution-60 stellt einen möglichen Zeitplan für die nächsten Inhalte auf: „Ich denke, der zweite GTA 6-Trailer wird im Frühjahr 2025 veröffentlicht. Rockstar bringt den zweiten Trailer normalerweise etwa sechs Monate vor dem geplanten Start heraus, wie bei GTA 5 und RDR2.“

Humor und Enttäuschung liegen nah beieinander

Andere Stimmen wie die von SoyKingAri appellieren an die Geduld der Fans: „Die Leute in diesem Sub haben aus irgendeinem Grund die Idee entwickelt, dass Rockstar ihnen bis Ende dieses Jahres etwas geben wird. Es wäre doch viel sinnvoller, auf Anfang 2025 zu warten.“

Reddit-Nutzer ndem28 kann sich einen höhnischen Kommentar nicht verkneifen: „Oder vielleicht hört ihr einfach auf zu sagen, dass der Trailer an einem Tag erscheinen wird, der auf einer Mondtheorie basiert, und seid dann enttäuscht, wenn es nicht stimmt.“

