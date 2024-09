GTA 6: Jetzt appellieren Fans an Rockstar – „macht das nicht“

Rockstar Games lässt die Community warten – seit Monaten gibt es seitens der Entwickler*innen keine offiziellen Nachrichten über GTA 6. Im Subreddit des Spiels diskutieren die Fans dagegen eifrig über ihre Wünsche und Bedenken zum kommenden Blockbuster-Titel.

Besonders im Fokus stehen dabei Features, die sie auf keinen Fall im Spiel dabei haben wollen. In spannenden Beiträgen teilen die Fans ihre Meinungen darüber, welche Elemente das Gameplay des sehnlichst erwarteten Epos trüben könnten.

Fans über GTA 6: „Macht das nicht, Rockstar.“

Ein*e Nutzer*in namens apittsburghoriginal äußert Bedenken bezüglich des Verhaltens der Polizei. Man wünscht sich, dass die Polizei nicht nur auf die Spieler*innen schießt, sondern auch auf andere feindliche Parteien reagiert. „Cyberpunk macht das gut, selbst wenn die Cops hinter euch her sind, wenn eine Gang auf euch schießt, bringen die Cops oft auch diese Feinde zur Strecke“, heißt es dazu.

Ein weiterer Kritikpunkt kommt von stayzavi, die oder der eine Always-Online-Pflicht strikt ablehnt. Der Appell an Rockstar Games ist deutlich: „Macht das nicht, Rockstar. Einfach nicht.“ Viele Spieler*innen bevorzugen es, auch offline spielen zu können, ohne auf eine stabile Internetverbindung angewiesen zu sein.

MajesticJudge6364 spricht die Zugänglichkeit der Spielwelt an: „Eine Menge nicht betretbarer Gebäude, das lässt die Stadt leblos und langweilig wirken.“ Für viele Fans trägt die Möglichkeit, Gebäude zu betreten, maßgeblich zur Immersion und Lebendigkeit des Gaming-Erlebnisses bei.

„Sie hatten 10 Jahre für dieses Spiel, es sollte besser gut sein“

Professional-Date378 äußert sich kritisch zum Thema „futuristische Fahrzeuge„: „Ich denke, GTA 5 Online hat bewiesen, dass sie das Spielerlebnis ruinieren.“ Dafür gibt es Zustimmung in der Kommentarspalte. Es scheint, als möchten Spieler*innen eine realistischere Fahrzeugauswahl, die zum Setting von GTA 6 passt.

Die Erwartungen an GTA 6 sind nach so langer Entwicklungszeit also entsprechend hoch. Schließlich bringt red_fuel seine Sorge über ein fehlerhaftes Game zum Ausdruck: „Veröffentlichungen mit tonnenweise Bugs und fehlenden Features, und dann versuchen die Entwickler, das Spiel so lange zu aktualisieren, bis die Spieler einigermaßen zufrieden sind, wie es heutzutage bei vielen Spielen der Fall ist. Sie hatten 10 Jahre für dieses Spiel, es sollte besser gut sein.“

